Пенсия 2025: кто получит надбавки с 1 сентября

Несмотря на войну и проблемы в экономике, пожилые украинцы продолжают получать выплаты. А в сентябре для некоторых даже откроются новые возможности.

Об этом пишет медиаресурс LVIV-Media.

В частности, некоторым пенсионерам увеличат размер выплат, а другие смогут легко пройти процедуру идентификации.

Так, с сентября доплаты получат украинцы в возрасте от 70 лет, если их пенсия ниже установленного порога. Доплаты предусмотрены тем, чья пенсия не превышает 10340,35 грн.

Размер надбавок в 2025 году:

от 70 до 74 лет — по 300 грн в месяц;

от 75 до 79 лет — по 456 грн;

от 80 лет и старше — по 570 грн.

Никаких заявлений подавать не нужно — начисление происходит автоматически.

Также одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить дополнительную выплату.

Для этого необходимо:

предоставить заключение врачебной комиссии;

документ о составе семьи;

подтверждение отсутствия трудоспособных родственников;

заявление в Пенсионный фонд.

Кому необходимо пройти идентификацию

Также издание напоминает, что пенсионеры, временно проживающие за границей или на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свою личность до 31 декабря 2025 года.

Процедуру можно пройти:

через веб-портал Пенсионного фонда;

с помощью видеосвязи;

используя «Дію».

Также необходимо подтвердить, что пенсия не выплачивается со стороны государства-оккупанта россии, если речь идет о жителях оккупированных территорий.

Кроме того, пенсионерам важно знать, что Кабмин утвердил запуск «Дія.Картки», на которую украинцы смогут получать:

пенсии;

выплаты для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц);

помощь от международных организаций;

средства по программам есть Малыш и Пакет школьника.

Использование карты упростит получение помощи и усилит контроль за прозрачностью выплат.

Также напомним, что заместитель директора департамента Пенсионного фонда Украины Алена Краснова рассказала, что для некоторых категорий людей на заслуженном отдыхе выплаты увеличатся в октябре — но не благодаря индексации, а получению базовой социальной поддержки.

