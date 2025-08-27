- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
Аджика на зиму: рецепт от Ивана Янюка
Иван Янюк, который называет себя «счастливым поваром», а поклонницы — «поваром-красавцем», провел опрос среди своих зрителей, и узнал, что среди всех блюд они больше всего ждут рецепт аджики.
«Я вам покажу рецепт вкуснейшей аджики, которую готовлю очень давно. Это уникальный рецепт» , — обратился Иван к зрителям. Для приготовления аджики по рецепту Ивана понадобятся:
- Помидоры — 2,5 кг
- Яблоки — 500 г
- Перец сладкий — 500 г
- Морковь — 500 г
- Соль — 1 ст/л
- Сахар — 150 г
- Уксус — 70 г (9%)
- Масло растительное — 150 мл
- Чеснок — 150 г
- Перец Чили — 3 стручка
Сначала нужно нарезать помидоры на ломтики и отрезать хвостики. Затем очистить яблоки (любого сорта, главное — чтобы не кислые) и добавить к помидорам. Затем взять сладкий перец, очистить от косточек и порезать на порционные кусочки с тем, чтобы поместились в мясорубку.
Затем нарезать морковь. И все овощи пропустить через мясорубку. Далее нужно перемолоть 150 г чеснока. Затем добавить перец чили — от 3 до 6 стручков — в зависимости от того, какой вы хотите остроты. Его тоже нужно очистить и пропустить через мясорубку.
Затем все перемешать до однородного состояния. В результате у господина Ивана получилось 5 литров «смеси».
Перекладываем ее в кастрюлю и ставим на плиту, на средний огонь. Далее доводим смесь до кипения, засекаем один час, и готовим. Это необходимо сделать для того, чтоб испарить всю воду.
«Таким образом мы будем регулировать густоту аджики, — объясняет Иван. — Если вы увидите, что через час времени у вас аджика еще очень редкая и вы хотите погуще, можно продолжить проваривать ее еще полчасика» .
В то же время повар не рекомендует долго затягивать этот процесс, чтобы не испарялись все витамины и питательные вещества.
Когда аджика начала кипеть, следует засечь время — после этого процесс варки будет продолжаться еще ровно час.
Затем добавляем сахар и соль (столовую ложку с горкой). А также подсолнечное масло и уксус. Благодаря маслу аджика сможет долго храниться — до двух лет (если у хозяйки хватит терпения ждать так долго).
Все тщательно перемещаем и снова ставим на огонь, минут на десять.
Раскладывать полученную аджику Иван советует в пол-литровые банки — из расчета, чтобы в кастрюльку для стерилизации поместилось шесть банок.
Банки нужно залить теплой водой и довести до кипения. Когда они так простерилизуются в течение 10 минут, вытаскиваем и закручиваем ключом по часовой стрелке (до тех пор, пока крутится).
Все, аджика готова!
Сам «счастливый повар» в восторге от полученной закуски и не может сдержать эмоций.
Ранее Иван Янюк рассказывал, как приготовить и деальные малосольные огурчики за 24 часа без кипятка и суеты.131
