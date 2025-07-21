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Идеальные малосольные огурчики за 24 часа: без кипятка и суеты
Есть много способов приготовления малосольных огурцов, которые не нужно долго выдерживать в рассоле. Так, кулинар Иван Янюк предложил рецеп своей мамы — она малосолит огурцы с чесноком и апельсинами.
А автор кулинарного канала kubfood — рецепт приготовления малосоленых огурцов, для которого не требуется кипяток и которые делаются очень просто и быстро: «Быстро, просто — идеальная закуска ко всему. Без кипятка, без суеты. Просто банка и минералка с газом».
Ингредиенты:
- Огурцы;
- Укроп;
- Душистый перец горошком;
- Чеснок;
- Соль;
- Газированная минеральная вода.
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Приготовление:
- Половину пучка укропа и перец горошком выложить на дно банки.
- Добавить чеснок, нарезанный слайсами
- Огурцы разрезать пополам и положить в банку.
- Сверху выложить укроп и чеснок.
- Засыпать столовой ложкой соли и залить газировкой.
- Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 24 часа.
О том, как приготовить огурцы в кетчупе на зиму, читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот168
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