Идеальные малосольные огурчики за 24 часа: без кипятка и суеты

Есть много способов приготовления малосольных огурцов, которые не нужно долго выдерживать в рассоле. Так, кулинар Иван Янюк предложил рецеп своей мамы — она малосолит огурцы с чесноком и апельсинами.

ВІДЕО ДНЯ

А автор кулинарного канала kubfood — рецепт приготовления малосоленых огурцов, для которого не требуется кипяток и которые делаются очень просто и быстро: «Быстро, просто — идеальная закуска ко всему. Без кипятка, без суеты. Просто банка и минералка с газом».

Ингредиенты: Огурцы;

Укроп;

Душистый перец горошком;

Чеснок;

Соль;

Газированная минеральная вода.

Читайте также: Хрустящие огурцы без стерилизации: рецепт, бьющий рекорды среди ленивых кулинаров

Приготовление: РЕКЛАМА Половину пучка укропа и перец горошком выложить на дно банки.

Добавить чеснок, нарезанный слайсами

Огурцы разрезать пополам и положить в банку.

Сверху выложить укроп и чеснок.

Засыпать столовой ложкой соли и залить газировкой.

Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 24 часа.

О том, как приготовить огурцы в кетчупе на зиму, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

РЕКЛАМА

168

Читайте нас в Facebook