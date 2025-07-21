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Книга рецептов

Идеальные малосольные огурчики за 24 часа: без кипятка и суеты

18:16 21 июля 2025
Рецепт малосоленых огурцов на минералке. Фото - скриншот

Есть много способов приготовления малосольных огурцов, которые не нужно долго выдерживать в рассоле. Так, кулинар Иван Янюк предложил рецеп своей мамы — она малосолит огурцы с чесноком и апельсинами.

А автор кулинарного канала kubfood — рецепт приготовления малосоленых огурцов, для которого не требуется кипяток и которые делаются очень просто и быстро: «Быстро, просто — идеальная закуска ко всему. Без кипятка, без суеты. Просто банка и минералка с газом».

Ингредиенты:

  • Огурцы;
  • Укроп;
  • Душистый перец горошком;
  • Чеснок;
  • Соль;
  • Газированная минеральная вода.

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Приготовление:

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  • Половину пучка укропа и перец горошком выложить на дно банки.
  • Добавить чеснок, нарезанный слайсами
  • Огурцы разрезать пополам и положить в банку.
  • Сверху выложить укроп и чеснок.
  • Засыпать столовой ложкой соли и залить газировкой.
  • Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 24 часа.

О том, как приготовить огурцы в кетчупе на зиму, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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