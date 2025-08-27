Оладьи, как у бабушки: мягкие, пышные и невероятно ароматные

В сети можно найти множество рецептов разнообразных оладий, в том числе из молодой капусты или даже из копченой горбуши. Впрочем, классикой остаются оладьи из муки на кефире.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом пышных и нежных оладий, которые никогда не «опадают», делится автор кулинарного канала Marie cooking

