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Книга рецептов

Оладьи из молодой капусты — волшебный вкус лета: готовятся быстро и просто

22:00 25 июня 2025
Капустные оладушки

Молодая капуста дарит немало идей для приготовления бюджетных блюд. А пробовали ли вы оладьи из этого овоща? Если нет, следует их приготовить.

Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, который следует взять на заметку.

— Это замечательное постное блюдо из доступных ингредиентов на вкус немного напоминает ленивые пирожки с капустой, — говорит Марина Гармаш. — Советую подавать с соусом. Это могут быть сметанный, грибной, майонезный варианты.

Оладьи из капусты

250 мл теплой воды, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. соли, 100 г молодой капусты, 1,5 стакана муки пшеничной

Нарежьте капусту. В теплую воду добавьте сахар и дрожжи. Перемешайте, оставьте на 2−3 минуты. Добавьте соль, муку, перемешайте. Добавьте капусту в тесто, перемешайте еще раз до однородности. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. Накройте крышкой, оставьте на 25−30 минут, чтобы подошло.

Стараясь не перемешивать, набирайте тесто ложкой, смоченной в воде. Готовьте на медленном огне без крышки. Переложите оладьи на бумажное полотенце. Такие оладьи вкусны как в холодном, так и в горячем виде.

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Вкусных и приятных моментов!

Раньше Марина Гармаш делилась секретами невероятных сырников.

Фото из альбома Марины Гармаш

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