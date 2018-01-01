Украина больше не член Совета безопасности ООН
С сегодняшнего дня Украина перестала быть непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Нашу страну в этой организации заменила Польша.
Как напомнили в пресс-службе организации, в июне 2017 года Генеральная Ассамблея ООН избрала Кот-д'Ивуар, Экваториальную Гвинею, Кувейт, Перу и Польшу в качестве непостоянных членов Совета Безопасности на следующие два года.
С 1 января 2018 года они заменят в СБ ООН Египет, Японию, Сенегал, Украину и Уругвай. При этом еще четыре непостоянных члена Совбеза — Боливия, Эфиопия, Казахстан и Швеция — продолжат выполнять обязанности до конца этого года.
Отметим, Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Китай, Российская Федерация) и 10 непостоянных, которых избирают на двухгодичный срок. В частности, нынешние пять членов избирались по такой квоте: три места для группы африканских государств и группы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, одна для группы восточноевропейских государств и одна для группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
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