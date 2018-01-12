Ушел из жизни Аркадий Вайспапир, последний участник легендарного восстания в лагере смерти «Собибор»

Об этом на своей странице в Facebook вчера написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский: «Сообщают, что сегодня в Киеве скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор — Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою! Искренние соболезнования родным и близким».

Аркадий Моисеевич родился 23 декабря 1921 года в селе Бобровый Кут на Херсонщине. Во время Второй мировой войны он был членом «девятки» восставших в польском лагере смерти «Собибор» 14 октября 1943 года, единственного успешного восстания узников нацистских концлагерей.

После призыва в 1941 году в Красную армию, Аркадий Вайспапир принимал участие в обороне Киева, был тяжело ранен и, находясь в госпитале, попал в плен. В 1943 году вместе с другими военнопленными, был направлен в лагерь смерти «Собибор», в котором в 1942—1943 годах фашистами было уничтожено свыше 250 тысяч человек. «Собибор» был образцовым лагерем уничтожения людей, сюда лично приезжал глава войск СС Гиммлер, доверенное лицо Гитлера. Узникам «Собибора» было нечего терять, они были обречены на уничтожение. К 14 октября 1943 г. из 600 военнопленных, с которыми прибыл Аркадий, выжило всего 83 человека.

В концлагере Аркадий Вайспапир стал членом боевой группы для организации восстания под руководством другого легендарного человека — лейтенанта Красной армии Александра Печерского. У узников не было оружия, им противостояло свыше 120 вооруженных палачей, лагерь был обнесен колючей проволокой, на вышках дежурили охранники. Вокруг лагеря было установлено минное поле. Шансов на побег у 550 безоружных узников не было. Военную подготовку имели только советские военнопленные, остальные были мирными людьми. Многие выступали против восстания, потому что не верили в победу над эсэсовцами, но в глубине души надеялись выжить.

Печерский придумал очень дерзкий план восстания, подготовил и осуществил его с потрясающей четкостью. Одну из ключевых ролей в восстании Печерский поручил Аркадию Вайспапиру. Он вместе с 17-летним варшавским евреем Иегудой Лернером должен был заманить в портняжную мастерскую начальника караула шарфюрера СС Зигфрида Грейтфуса. Именно Грейтфус контролировал непосредственно лагерную службу, и его уничтожение могло парализовать охрану на время. Планировалось ударить по руководству лагеря и захватить как можно больше оружия. Время было выбрано грамотно — это был вечер, после обеда, многие охранники уехали из лагеря для отдыха и развлечений. Таким образом, была достигнута полная неожиданность для врага.

22-летний Вайспапир и Лернер справились со своей задачей. Всего удалось без шума уничтожить 15 охранников и захватить их оружие. Однако нацисты заподозрили неладное и открыли огонь. Боевая группа Печерского открыла огонь в ответ, и масса заключенных пошла на прорыв через ограждение и ворота. Погибло около 80 человек. 150 тех, кто бежать не захотел или не смог, оставшихся в лагере, были расстреляны на следующий день. 320 человек сумело спастись.

Гиммлер пришел в бешенство. Теперь информация о лагере смерти станет известна всему миру. Немцы провели самую масштабную облаву, в которой приняла участие и часть местного населения. Около 270 узников было поймано и погибло в результате розыска. Лагерь «Собибор» сравняли с лица земли, срыли все сооружения и засадили деревьями. Но после войны следователи раскопали наполненные останками рвы…

Всего 53 героя «Собибора» сумели пережить войну. Аркадий Вайспапир несмотря на масштабные поиски, сумел уйти от всех облав и засад, и пробрался на территорию СССР, вступил в партизанский отряд, затем вернулся в ряды Красной армии, и закончил войну старшиной разведроты.

Во время войны вся семья Аркадия была уничтожена — старший брат погиб на фронте, мать, пятилетняя сестра и все родственники в Бобровом Куте расстреляны нацистами.

После войны Вайспапир женился, у него двое сыновей, Михаил и Вадим. Закончил Запорожский индустриальный институт, работал в Луганске, Артемовске, Донецке. В 1994 году вместе с семьей переехал в Киев.

Вайспапир был очень скромно награжден. Такова была в свое время советская политика по отношению к тем, кто был в плену и имел еврейское происхождение. Он был удостоен Орденом Отечественной войны I степени, медалями «Партизан Отечественной войны» и «За отвагу», Почетной грамотой «Бейт Лохамей а-гетаот».Он был почетным членом «Всеукраинской организации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей». А в 2016 году получил свой первый украинский орден «За заслуги» ІІІ степени.

Вечная память герою, человеку-легенде, человеку в Большой буквы, Аркадию Вайспапиру!