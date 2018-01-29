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Киевские продуктовые ярмарки будут работать до 4 февраля
В городе традиционные продовольственные ярмарки соберут предпринимателей, фермеров, агрохозяйства и перерабатывающие предприятия, которые предложат киевлянам отечественную и импортную продукцию: овощи и фрукты, соленья, рыбу, мясо-молочные, бакалейные, консервированные и другие товары.
30 января (вторник) распродажи намечены:
в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, улицах Ружинской, 16−18 (возле сквера), Бульварно-Кудрявской, 2−4, Багговутовской, 1.
31 января (среда) торговля пройдет:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской), на улице Демиевской, 45−47;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Печерском — на улице Большой Васильковской (в пределах Тверской и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечение улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);
в Шевченковском — на пересечении улиц Телиги и Мельникова.
1 февраля (четверг) горожан ждут по адресам:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;
в Печерском — на улице Московской, 2;
в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.
2 февраля (пятница) распродажи состоятся:
в Голосеевском районе- на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;
в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;
в Соломенском — на улицам Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера), пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94, Рижской, 1, Древлянской, 16.
3 февраля (суббота) сельхозярмарки развернутся:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина (Ильича);
в Деснянском — на улицах Милославской (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Сабурова (в границах улицы Бальзака и проспекта Маяковского);
в Днепровском — на улице Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);
в Оболонском — на улице Иорданской, 1−9;
в Печерском — на улице К Билокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Академика Киприанова, 2−28;
в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита Липковского и Богдановской);
в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12;
4 февраля (воскресенье) продуктовые распродажи запланированы:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Напомним, индекс мясной корзины в Украине за год вырос на 36%, а стоимость свинины впервые в истории независимой Украины превысила уровень в 100 грн за килограмм.
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