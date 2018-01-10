Цена украинской свинины превысила исторический рубеж

Национальным продуктом украинцев традиционно считается сало, а самым популярным мясом — свинина. Поэтому свиней разводили всегда и много. Причем нашу свинину охотно покупали зарубежные соседи. Однако за прошлый год Украина потеряла статус экспортера свинины.

Как сообщила 10 января в своем аналитическом докладе Ассоциация свиноводов Украины, по итогам 2017 года в нашу страну было ввезено мяса больше, чем продано за границу. Правда, в денежном эквиваленте животноводы все же немного заработали. По данным ассоциации, в течение января — декабря 2017 было продано за рубеж 4,9 тыс. тонн свинины совокупной стоимостью 10,5 млн долларов, тогда как ввезено — 5,6 тыс. тонн свинины общей стоимостью 9,9 млн долларов.

По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за возникавших в разных регионах страны вспышек африканской чумы свиней. А из-за снижения поголовья свиней мясо на протяжении всего прошлого года дорожало. Причем цена росла не только на свинину.

«За прошлый год все виды мяса стали дороже на 28—67%, а именно: сало — на 67%, свинина — на 39%, говядина — на 33%, курица в тушке — на 28%. В прошлом году свинина и говядина прибавили в цене по 28 грн за килограмм, сало — 27 грн, колбаса вареная — 15 грн, а курица в тушке — 12 грн. Теперь килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 116 грн. Свинины — за 101 грн, сала — за 68 грн, вареной колбасы — за 76 грн, а курицы — за 54 грн», — сообщил на своей странице в Facebook председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, если в целом оценить стоимость так называемой мясной корзины, взяв по килограмму всех видов мяса, то по состоянию на 1 января 2018 она стоила 415 грн, тогда как год назад — 305 грн. То есть индекс мясной корзины за год вырос на 36%. Причем за последние десять дней 2017 года свинина подорожала на 2,5 грн за килограмм, говядина добавила в цене 1,6 грн, а курица в тушке — 43 коп. Что касается стоимости свинины, то она впервые в истории независимой Украины превысила уровень в 100 грн за килограмм.

Кстати, цены растут не только на мясо. Как ранее сообщали fakty.ua, в 2017 году существенно подорожали овощи — свекла, морковь и лук.