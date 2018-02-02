Биологи из США "научили" иммунитет мышей очень быстро уничтожать рак

Стэнфордские медики разработали новый тип иммунотерапии, который позволяет «натравливать» иммунные клетки на конкретные опухоли и полностью уничтожать их за считанные дни, и проверили ее действие на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

«Сами по себе эти антитела и молекулы никак не будут действовать на рак, но их комбинация имеет радикально иные свойства. Мы предполагаем, что их смесь будет столь же эффективно работать и при лечении пациентов, а также при борьбе с другими типами рака», — рассказывает Рон Леви (Ron Levy) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Она очень проста по своей сути: ученые пытаются «натравить» иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных «приманок».

На сегодня уже существует несколько видов иммунотерапии, успешно прошедших клинические испытания и одобренных регулирующими органами США и ряда других стран. Большая часть из них представляет собой синтетические антитела, которые цепляются за раковые клетки и делают их «видимыми» для иммунной системы.

Рон Леви вместе с коллегами разработал крайне эффективную версию иммунотерапии, проверяя опасную, но потенциально революционную идею «дрессировки» иммунных клеток при помощи самой же опухоли. Для этого необходимо заставить их пробраться внутрь новообразования и начать считывать антигены, присутствующие на поверхности «взбунтовавшихся» клеток.

В прошлом, попытки реализовать подобные идеи уже заканчивались неудачно, так как многие раковые клетки или остаются «невидимыми» для иммунитета, или же они активно мешают его работе, не позволяя Т-клеткам, главным «дирижерам» иммунной системы, сблизиться с ними и опознать их.

Леви и его коллеги предположили, что эту проблему можно решить при помощи специальной комбинации из антител и сигнальных молекул, которые будут принудительно «включать» иммунные тельца и заставлять их атаковать рак, игнорируя сигналы, которые вырабатывают опухолевые клетки.

Экспериментируя на культурах клеток, ученые обнаружили, что нужного эффекта можно добиться, используя всего две молекулы — антитело, подавляющее работу сигнального белка OX40, заставляющего Т-клетки отступить, и короткую цепочку ДНК, стимулирующую работу гена TLR9, который отвечает за активацию врожденной и приобретенной иммунной реакции.

Работу этой комбинации препаратов биологи проверили на нескольких мышах, генетически предрасположенных к развитию рака груди. Как показали их опыты, введение этой смеси в уже сформировавшуюся опухоль привело к ее полному уничтожению уже через 10 дней, причем соседние с ней новообразования также начали уменьшаться, несмотря на то, что ученые не пытались с ними бороться.

Более того, дальнейшие наблюдения показали, что подобная «вакцина» защитила мышей от повторного появления новых очагов рака груди, несмотря на их предрасположенность к его развитию, а также уничтожила опухоли других видов рака, имплантированных в их тело хирургическим путем.

Все это, как считает Леви, свидетельствует о том, что подобная иммунотерапия имеет большие клинические перспективы, если ее работоспособность будет доказана в ходе первых клинических опытов на добровольцах, которые могут начаться уже в ближайшие годы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Америке ученые создали тест, который позволяет выявить на ранних стадиях рак кишечника, желудка и пищевода.