Американский тест позволяет выявить на ранних стадиях рак кишечника, желудка и пищевода

Исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) разработали тест для точной диагностики рака, который называется CancerSEEK. Как утверждают создатели, этот тест позволяет обнаружить рак на самых ранних стадиях. Ученые уже провели исследование с участием 1500 человек, страдающих онкозаболеваниями.

С помощью теста специалисты смогли обнаружить рак молочной железы, яичников, а также еще пять видов злокачественных опухолей, для выявления которых на данный момент нет скрининг-тестов. Точность исследований некоторых видов злокачественных заболеваний составляла до 98 процентов.

Благодаря тесту ученые смогли определить местоположение опухолей у 83 процентов пациентов.

В основе теста лежит поиск биомаркеров — 16 мутаций и восьми белков, связанных с такими видами опухолей, как рак молочной железы, легких, кишечника, яичников, печени, желудка, поджелудочной железы и пищевода.

Ученые разрабатывают также новые препараты для лечения онкозаболеваний. Например, шотландские специалисты из Абердинского университета создали противораковое лекарство, которое, кроме прямого лечебного действия, обладает побочным эффектом — значительно снижает вес. Чтобы похудеть, достаточно однократного приема препарата. Одна доза лекарства положительно подействовала также на людей, страдающих атеросклерозом, грозящим сердечным приступом и инсультом. Специалисты выясняют, безопасно ли принимать препарат для похудения здоровым людям.

Подготовила Мария ЗАВАДА