Заболеваемость корью в Украине пошла на спад

В Украине наметилась тенденция к снижению заболеваемости корью. Об этом на брифинге рассказал заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко. Всего за прошедшую неделю заболело 798 человек: 287 взрослых и 511 детей.

«Это на 14% меньше, чем на предыдущей неделе. Мы ожидаем, что тенденция к уменьшению количества заболевших корью продолжится, а к лету вообще выйдем на ноль», — добавил Ляшко.

С начала года корью заболели 4298 человек: 1,4 тыс. взрослых и 2875 детей. Госпитализировали около 2800 пациентов. Подтверждены пять летальных случаев. Последний смертельный случай зарегистрирован у невакцинированной пятилетней девочки в Закарпатской области.

Лидером по количеству больных остается Ивано-Франковская область (около 1000 человек). На втором и третьем месте — Одесская и Закарпатская. Меньше всего больных выявлено в Черниговской, Сумской, Луганской и Ровенской областях.

Говоря об обеспеченности вакцинами, представитель Центра общественного здоровья анонсировал поставку 200 тыс. доз вакцины от UNICEF, а в апреле — еще миллион доз. Во втором полугодии поступит дополнительная миллионная партия вакцины.

Напомним, за период с 5 по 11 февраля в Киеве с диагнозом корь госпитализированы 288 человек, в том числе 180 детей.