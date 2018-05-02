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Президент Украины просит разобраться с подкупом избирателей
Президент просит правоохранителей расследовать факты подкупа избирателей, которые наблюдались в связи с выборами в объединенные территориальные общины, прошедшими 29 апреля.
Соответствующее обращение к Национальной полиции, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины Петр Порошенко озвучил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как гаранта избирательных прав — это абсолютно неприемлемо», — сообщается в Twitter президента.
«Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести дела до логического завершения, и чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме», — сказал Порошенко.
Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене, як гаранта виборчих прав — це є абсолютно неприйнятно.— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 мая 2018 г.
Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці pic.twitter.com/HLy2TNmhfw
Президент подчеркнул, что пребывание в оппозиции не дает «политической защиты от уголовного преследования».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 апреля выборы в ОТО прошли в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Кроме того, прошли дополнительные выборы в громадах, присоединенных к ОТО.
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