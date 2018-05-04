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Здоровье

Украина впервые закупит сыворотки от неизлечимых болезней

16:33 4 мая 2018   64
Украина впервые закупит сыворотки от неизлечимых болезней
Инф. «ФАКТОВ»

Украина начнет закупать специфические сыворотки на национальном уровне. В пятницу, 4 мая, обнародован приказ № 629 от 6 апреля, который утверждает перечень необходимых специфических сывороток.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В количество закупок включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии.

«С 2014 года в Украине нет в наличии сыворотки и иммуноглобулинов из-за отсутствия регистрации. Производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Министерство здравоохранения согласно закону не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы к этому времени были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости», — отмечают в пресс-службе.

В Минздраве сообщают, что государственные закупки через международные организации позволяют завозить в Украину новые препараты без предварительного представления производителя на регистрацию.

«Незарегистрированные в Украине препараты, которые прошли международную проверку качества и сертификацию, могут подаваться на тендер и в случае победы в тендере регистрируются в Украине по упрощенной процедуре», — добавляют в министерстве.

В Минздраве отмечают, что Украина уже имеет успешный опыт расширения линейки препаратов с помощью международных организаций.

Так, например, 6 из 8 вакцин, которые были закуплены за бюджет 2015 года, не были зарегистрированы в Украине.

Всего на закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн.

Как ранее заявила министр здравоохранения Ульяна Супрун, несмотря на то, что неделя иммунизации закончилась, потребность в вакцинации детей остается. Поэтому важно, чтобы врачи и медицинские работники умели правильно и доступно объяснять родителям, почему нужно делать прививки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в Украине впервые за последние семь лет есть в наличии достаточное количество вакциныдля того, чтобы охватить иммунизацией все нуждающиеся возрастные группы.

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