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Украина впервые закупит сыворотки от неизлечимых болезней
Украина начнет закупать специфические сыворотки на национальном уровне. В пятницу, 4 мая, обнародован приказ № 629 от 6 апреля, который утверждает перечень необходимых специфических сывороток.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В количество закупок включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии.
«С 2014 года в Украине нет в наличии сыворотки и иммуноглобулинов из-за отсутствия регистрации. Производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Министерство здравоохранения согласно закону не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы к этому времени были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости», — отмечают в пресс-службе.
В Минздраве сообщают, что государственные закупки через международные организации позволяют завозить в Украину новые препараты без предварительного представления производителя на регистрацию.
«Незарегистрированные в Украине препараты, которые прошли международную проверку качества и сертификацию, могут подаваться на тендер и в случае победы в тендере регистрируются в Украине по упрощенной процедуре», — добавляют в министерстве.
В Минздраве отмечают, что Украина уже имеет успешный опыт расширения линейки препаратов с помощью международных организаций.
Так, например, 6 из 8 вакцин, которые были закуплены за бюджет 2015 года, не были зарегистрированы в Украине.
Всего на закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн.
Как ранее заявила министр здравоохранения Ульяна Супрун, несмотря на то, что неделя иммунизации закончилась, потребность в вакцинации детей остается. Поэтому важно, чтобы врачи и медицинские работники умели правильно и доступно объяснять родителям, почему нужно делать прививки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в Украине впервые за последние семь лет есть в наличии достаточное количество вакциныдля того, чтобы охватить иммунизацией все нуждающиеся возрастные группы.
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