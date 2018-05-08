Житейские истории

Вынужденная переселенка из Горловки на Донецкой области, открывшая на мирной территории Украины малое предприятие по пошиву одежды, за достижения в развитии бизнеса получила престижную награду «BusinessWomen 2018». Награждение прошло в рамках Международного женского форума «BusinessWomen 2018», который состоялся в Киеве. На мероприятие приехали около тысячи женщин из 20 стран мира, среди которых были представительницы бизнес-клубов, дипломаты, владелицы предприятий и руководители международных организаций и фондов. Анна Петриченко поделилась с «ФАКТАМИ» своей историй успеха.

— Анна, вы вошли в число пяти конкурсанток-победителей Международного женского форума «BusinessWomen 2018»? А как вы стали участницей этого конкурса?

— На конкурс меня как успешную бизнес-леди выдвинул центр занятости соседнего с моей родной Горловкой города Бахмут, где я с семьей проживаю сейчас, — рассказывает Анна Пертриченко. - Мы переехали в Артемовск (тогда этот город назывался так) в начале 2015 года. На тот момент я была в отпуске по уходу за ребенком, и моя трудовая книжка находилась на крупном предприятии, которое несколько раз из-за войны перемещалось. В конце концов офис перебрался в другой регион Украины. Таким образом, стал вопрос и моем переезде, а мы уже обосновались в Бахмуте. Супруг, врач по специальности, нашел здесь работу, дети уже освоились в школьном коллективе. Младшая пошла в первый класс именно в Бахмуте — когда мы переехали, ей было всего пять лет. И я решила уволиться.

Встала на учет в центр занятости, с которым у нас сразу же наладилось активное сотрудничество, так как в то время я фактически уже была самозанятым человеком. Вскоре зарегистрировалась как частный предприниматель. Центр занятости предоставил мне возможность обучения, направив на курсы по предпринимательству. Для развития своего бизнеса начинающему предпринимателю жизненно необходимо хорошо ориентироваться в сфере организации бизнеса, налоговом законодательстве, бухгалтерском учете. Помощниц для своего производства я затем тоже нашла благодаря центру занятости.



* Церемония награждения победителей Международного женского форума «BusinessWomen 2018»



* Дипломы, выданные Анне Петриченко за успехи в предпринимательской деятельности в 2017 году

— Из трех моих сотрудниц, одна — местная жительница, две — вынужденные переселенки из Горловки, причем у обеих есть маленькие дети, — продолжает Анна. - Мамам с маленькими детьми сложно трудоустроиться, их неохотно берут на работу на крупные предприятия. Если же женщины находят место, то приходится разрываться между служебными обязанностями и семьей. А в нашем случае они имеют возможность работать на дому, самостоятельно выстраивая свой график.

Часть своей работы я тоже делаю дома: обрабатываю почту, веду поиск поставщиков тканей и фурнитуры, общаюсь с заказчиками. Главное для меня как для работодателя — качество и соблюдение сотрудниками сроков выполнения работы. Сейчас у нас прекрасная команда, и я рада, что подобрался коллектив, который меня понимает!



* Анна Петриченко: «Сейчас у нас прекрасная команда»

— Анна, вы — профессиональная швея или это ваше увлечение?

— Я шью с детства. Целенаправленно кройке и шитью меня никто не обучал, но я росла в окружении профессиональных портних — мои бабушка и тетушки работали в этой отрасли. Первые вещи, созданные своими руками, появились у меня еще в школьные годы. Будучи студенткой, я обшивала уже всю семью и даже стала брать заказы. В 1990-е годы, когда модная одежда была дефицитом, такое умение очень выручало.

В вузе я получила профессию экономиста и свою трудовую деятельность начала на крупном предприятии в должности бухгалтера. Увлечение отошло на второй план, так как работа поглотила все свободное время: чтобы сдать отчет, часто приходилось работать и в выходные, и в праздники.

Я снова села за швейную машинку, только когда ушла в декретный отпуск. Первенец в нашей семье появился в 2006 году. И тут же мне понадобился слинг — это одно из древнейших приспособлений из ткани для ношения маленького ребенка. Сынок был непоседливым малышом и не хотел оставаться без меня ни минуты. А сидеть дома или гулять во дворе с коляской было слишком скучно — моя семья предпочитает активный отдых, мы любим поездки. Слингоношение стало находкой и спасением.

Стала искать варианты таких переносок для ребенка. Однако в немаленькой, казалось бы, Горловке, где до войны проживало 300 тысяч жителей, слингов не нашлось. Пришлось заказать дистанционно, через интернет-магазин. Рассмотрев полученный экземпляр, я подумала, что смогу подобный сшить самостоятельно. Первым моим направлением и стал пошив слингов и эргономических рюкзачков.

В то время в Горловке как раз стал активно развиваться интернет и мамочки начали обмениваться опытом в Сети. Я выложила снимки вещей, которые сшила для своего сына. На них пришло немало позитивных откликов, появились и заказы на пошив. Мое хобби переросло в средство дополнительного заработка.

Не прошло и трех лет, как я из отпуска по уходу за ребенком плавно перешла в декрет — у нас появилась доченька. Я продолжала заниматься шитьем, постепенно расширяя свое производство. С двумя детьми нужно было все успевать вдвое быстрее. Младшую я носила в слинге, старший уже ездил с нами рядом на самокате. Мне продолжали заказывать переноски для младенцев и детскую одежду. Вместе с заказчиками мы разрабатывали новый дизайн, много, так сказать, креативили, — швейное дело стало для меня и отдушиной, и финансовой подпиткой.

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— У вас есть уже какая-то своя «фишечка» в этом направлении?

— Есть. Сейчас мы шьем на моем малом предприятии более десяти видов слингов, но моя личная творческая находка — эргономический рюкзак для ношения младенцев. Это — улучшенный вариант «кенгуру». Поскольку малыши быстро набирают вес, то обычная «кенгурушка» их не выдерживает. Да и мама сильно устает, ведь нагрузка идет только на плечи. Наша конструкция эргономического рюкзака значительно более прочная и удобная. Она выдерживает постоянно увеличивающийся вес ребенка и позволяет родителю комфортно чувствовать себя в нем вместе с «живым грузом» длительное время.

* Эргономичный рюкзак для переноски младенцев и образцы детской одежды, которые шьют на предприятии Анны Петриченко

— Ассортимент швейной продукции по мере подрастания собственных детей у вас менялся?

— Разумеется. Дети подрастали, нужно было их во что-то одевать. Поскольку мы большие любители походов на природу, я считаю, что одежда должна быть удобной — не сковывающей движений, дышащей — и в то же время непромокаемой и не слишком маркой, чтобы избежать частых стирок. Я начала искать технологии шитья таких «походных» вещей и подходящие для этого ткани. Так открыла для себя мембранную плащевку, из которой шьют одежду для туристов и спортсменов. Это высокотехнологичная ткань, которая не промокает, не продувается, но в то же время дышит. Нашла фирму, которая ввозит эту ткань в Украину. И с тех пор я в постоянном поиске лучшего соотношения цены и качества. Комбинезоны для всех — как мы говорим, «для детей с рождения и до 90 лет» — стало моим новым направлением. Теперь это отдельная ветвь производства.

Позже заказчики стали интересоваться термоодеждой. В результате мы освоили еще одно направление пошива — термобелье для детей и взрослых.

* Клиенты Анны Петриченко заказывают одежду ее торговой марки на всю семью

— Комбинезоны у вас продолжают заказывать? Ведь походную одежду сейчас довольно легко найти и купить?

— Такое не купишь в обычном магазине! Наши постоянные, еще «довоенные», клиенты заказывают вещи именно у нас, потому что приветствуют индивидуальный подход: они могут выбрать дизайн, цветовую палитру, попросить учесть при пошиве особенности фигуры. В магазине сделать такой выбор невозможно. К тому же часть моих заказчиков ныне проживает за рубежом, в Европе, где цены на подобную одежду выше моих примерно вдвое.

В общем, когда объемы заказов возросли, помогать мне стала вся семья. Малый бизнес — дело семейное. И все мы дружно пришли к выводу о том, что пора выводить ателье из квартиры, потому что одна комната уже была полностью занята под производство. Решили арендовать помещение под мини-цех, зарегистрировать предприятие и взять на работу помощников.

— Вы открыли цех в Горловке еще до войны?

— Не успели. Сняли помещение мы уже в Бахмуте, когда поняли, что покинули родной дом не «на две недели». Все вынужденные переселенцы, уезжая «на лето» в 2014-м, на это надеялись. Мы тоже пытались вернуться домой, но это стало невозможным.

— Трудно было подыскивать клиентуру на новом месте?

— Да, определенные сложности были. Но, как я уже упоминала, большая часть заказчиков — это еще «довоенные» клиенты, которые теперь разбросаны и по всей Украине, и по всей Европе. Они продолжают покупать продукцию нашего производства. А когда приезжают на Донбасс навестить родных, приходят и обшиваются семьями и с запасом — на сезон вперед.

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— Поскольку вы работаете с новейшими тканями, то приходится приобретать и специальное оборудование. Как удается найти для этого деньги?

— Изыскать оборотные средства в малом бизнесе — всегда проблема. Мне помогает участие в тренингах и грантовых программах по развитию малого бизнеса для вынужденных переселенцев-предпринимателей. В частности, я вошла в число победителей программы Донецкой облгосадминистрации «Украинский донецкий куркуль». Это программа стимуляции малого предпринимательства в регионе, благодаря которой начинающий бизнесмен получает стартовый капитал из бюджетов области и территориальной общины. Деньги предназначаются для аренды (или приобретения) помещения и закупки оборудования и других средств производства.

Мой проект был утвержден, так как отвечал всем требованиям этого конкурса. Я использую передовые технологии, создаю рабочие места и стремлюсь к тому, чтобы моя продукция соответствовала мировым стандартам качества. Войдя в число «куркулей Донеччины», я получила средства на приобретение промышленных швейных машин и машины для проклейки швов на мембранных плащевках. А также появилась возможность приобрести термопресс для нанесения рисунков и фотографий на ткани с помощью сублимационной печати, благодаря чему у нас появилось новое направление в работе. При поддержке Донецкой торгово-промышленной палаты сейчас проходит процесс регистрации торговой марки «Anna Petric».



* Под началом победительницы конкурса «Украинский донецкий куркуль» предприниматели-швейники объединились в ОО «Донбас Фешен кластер», где решают текущие вопросы, попутно создавая новые рабочие места

— С какими проблемами еще приходится сталкиваться в развитии своего малого предприятия?

— Проблем — масса. В частности, недостаток рабочих рук нужной квалификации. Мне, например, нужны швеи и закройщики должного разряда. Чтобы решать различные текущие задачи, и в том числе подготовку квалифицированных кадров в регионе, мы, предприниматели-швейники, объединились. В 2017-м году я стала главой Общественной организации «Донбас Фешен Кластер», в которую входит 18 малых предприятий нашей сферы в Донецкой и Луганской областях, а также «Украинский донецкий куркуль». Объединение позволяет нам быстрее решать текущие вопросы, успешно взаимодействуя с облгосадминистрацией и Донецкой торгово-промышленной палатой. А это в итоге позволяет решить одну из самых важных задач в регионе — создания рабочих мест. Отдельное направление — занятость для женщин различной возрастной категории. Ведь для женщины работа на дому по удобному ей графику — это, можно смело сказать, мечта всей ее семьи.

* Фото предоставлено Анной Петриченко