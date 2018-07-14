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"Хлора нет": Николаев переходит на почасовое водоснабжение
Николаев с понедельника, 16 июля, переходит на почасовое водоснабжение. В пресс-службе ГКП «Николаевводоканал» такое решение объясняют нехваткой жидкого хлора для обеэзараживания воды.
«Вследствие остановки производства жидкого хлора предприятием „Днепразот“ поставщик ГКП „Николаевводоканал“ отказался от обязательств по договору. Количество которого для полного обеспечения процесса ограничено», — говорится в сообщении.
Напомним, единственный производитель жидкого хлора в Украине — ПАО «Днепроазот» — остановился из-за отсутствия газа. Однако в правительстве отвергли возможность продажи газа по цене ниже себестоимости.
По словам премьера Владимира Гройсмана во время Часа вопросов к правительству в ВР, в правительстве уже разработали аварийный план по замещению днепропетровского хлора.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”