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Назван компонент зубной пасты, который может вызвать диабет
Специалисты из Техасского университета в США выяснили, что диоксид титана E171, который содержится в зубной пасте и косметике, может вызвать сахарный диабет второго типа. Об этом говорится в статье Chemical Research in Toxicology, передает РИА Новости.
Диоксид титана E171 — химическое вещество, которое придает различным субстанциям белоснежный цвет.
В середине прошлого века оно пришло на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым.
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С этого времени, по словам ученых, количество заболеваний диабетом второго типа резко возросло.
После проведенных исследований они пришли к выводу, что диоксид титана может являться одной из причин возникновения заболевания.
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