Украина

От "службы" никуда не денутся: разведка узнала о новом запрете боевикам "ДНР"-"ЛНР" на Донбассе

В Министерстве обороны Украины, ссылаясь на данные разведки, сообщили о новом запрете для боевиков террористических «ДНР» и «ЛНР».

По информации Главного управления разведки, российским командованием предпринимаются дополнительные меры, чтобы не допустить снижение укомплектованности личным составом соединений и частей оккупационных войск.

Как сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, в 1 АК ВС РФ для наемников из числа местного населения введен запрет на увольнение с военной службы по окончании сроков контрактов или по состоянию здоровья.

В то же время в оборонном ведомстве сообщают об ухудшении качества продовольствия, поступающего для обеспечения оккупационных войск с РФ, а также снижении норм. Это ведет к росту случаев мародерства и грабежей военнослужащими гражданских объектов — продовольственных магазинов, частных хозяйств и домов.

А народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщает, что «военные комиссариаты» оккупантов осуществляют массовую проверку установочных данных среди мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет. «При этом населению доводится информация об «уголовной ответственности за уклонение от воинской службы», — сообщает народный депутат на своей страничке в Facebook.

По его словам, среди жителей Тореза, Енакиево, Горловки и ряда других населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области усиливается социальная напряженность из-за низкой заработной платы работников бюджетной сферы, где средняя заработная плата составляет 5−7 тыс. рублей.

«В связи с этим местные жители неоднократно обращались к профсоюзным организациям и оккупационным властям с требованиями повышения заработной платы, но получали и получают ответ, что данная ситуация не может быть разрешена по причине нехватки средств «из-за состояния войны». Вместе с тем, социальная помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости предоставляется только инвалидам и матерям-одиночкам. Данная ситуация заставляет работоспособную часть населения идти в «армию», — сообщает Дмитрий Тымчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главари террористической «ДНР» заявили о намерении ограничить должникам за коммунальные услуги выезд за пределы оккупированной территории.