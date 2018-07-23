Украина

Должников за коммунальные услуги не будут выпускать из "ДНР"

«Государственная исполнительная служба ДНР» намерена ограничить должникам за коммунальные услуги выезд за пределы оккупированной территории. Об этом заявил на брифинге в оккупированном Донецке «завсектором аналитики и статистики министерства юстиции ДНР» Евгений Суржко.

По словам боевика, определение о временном ограничении права выезда должника за пределы «республики» выносит «суд». Это решение передают «погранслужбе ДНР», и до полного погашения долга должник становится невыездным.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», сделано громкое признание о причастности боевиков «ДНР» к страшному расстрелу людей в Донецке.