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Должников за коммунальные услуги не будут выпускать из "ДНР"
«Государственная исполнительная служба ДНР» намерена ограничить должникам за коммунальные услуги выезд за пределы оккупированной территории. Об этом заявил на брифинге в оккупированном Донецке «завсектором аналитики и статистики министерства юстиции ДНР» Евгений Суржко.
По словам боевика, определение о временном ограничении права выезда должника за пределы «республики» выносит «суд». Это решение передают «погранслужбе ДНР», и до полного погашения долга должник становится невыездным.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», сделано громкое признание о причастности боевиков «ДНР» к страшному расстрелу людей в Донецке.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”