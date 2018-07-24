Украина

В Минобороны приняли жесткое решение по делу о хищениях в центре обеспечения ВСУ

Во вторник, 24 июля, министр обороны Степан Полторак сообщил на брифинге о лишении офицерского звания и всех привилегий начальника 46-го объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе, в котором были выявлены хищения горюче-смазочных материалов на сумму более 6,4 млн гривен.

«Считаю действия руководства 46-го объединенного центра обеспечения предательством Вооруженных Сил Украины, — сказал глава оборонного ведомства. — Поэтому я принял решение: лишить начальника названного центра обеспечения Евгения Короля воинского звания полковник, он также лишается всех воинских званий, права на пенсионное обеспечение, выходное пособие и пользование медицинскими учреждениями Минобороны».

Аналогичное наказание понесут начальник склада 46-го объединенного центра обеспечения Андрей Масунов и старший офицер отдела обеспечения горюче-смазочными материалами центра управления тыла ВСУ Дмитрий Изварин.

Как сообщил на брифинге Дмитрий Марченко, председатель комиссии, проверявшей указанный центр в Одессе, по предварительной оценке, не учтенного имущества на этой базе было выявлено на сумму 1 100 000 гривен.

Советник министра обороны Юрий Бирюков также добавил, что, помимо ГСМ и товаров, на складах Минобороны исчезли также сотрудники.

«У нас прапорщик потерялся. Серьезно, вот уже третьи сутки не выходит на связь. Прапорщик Берлиненко, начальник топливного склада 46-й ОЦЗ (объединенного центра обеспечения. — Ред.) в Одессе. Может, знает кто его? И еще потерялись журналы выдачи топлива и журналы контрольных замеров хранилища. Тоже третьи сутки на связь не выходят, может их кто-то знает?», — задает риторические вопросы Бирюков.

Тем временем, по данным Бирюкова, проверяющим предлагали 150 тысяч гривен, машину и квартиру.

«Король Сергей Николаевич — начальник 46-го объединенного центра обеспечения, бывший руководитель одесского филиала концерна „Военторгсервис“, уволенный год назад на фоне арестов его зама по взяткам за рынок „7-й километр“. Это как — однофамильцы, да? Совпадение?» — выразил недоумение Бирюков, заверив, что акт проверки будет передаваться в военную прокуратуру.

Министром обороны принято решение проверить все отдельные центры обеспечения.

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