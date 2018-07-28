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Стало известно, кто подстрелил главаря "боевиков ДНР" Захарченко
Новость сообщила в соцсетях офицер ВСУ, которая пишет под ником Viktoriya Rudenko.
Она напомнила своей пост в Facebook от 10 июля: возле Горловки боевик «ДНР» оказал сопротивление «МГБ». Две машины «чекистов» приехали арестовать солдата, который «что-то накосячил». Но тот вместе с товарищем оказал сопротивление. В результате четверо «двухсотых» — два рядовых и два эмгэбэшника и три «трехсотых»,
Теперь, по ее словам, выяснилось, что в одной из машин «МГБ» сидел Захарченко. «А „нарики“, что не сдались без боя, — пишет Руденко (стиль и орфография автора сохранены), — похитили с „потока“ партию наркоты и денег, поэтому сам Захер и приехал, чтобы лично присутствовать при возвращении утраченного. Но, но как всегда получил от своих же макак пулю в ср. ку… был вывезен в Московию, прооперирован…» «Но на заднице уже нет живого места», — иронизирует офицер ВСУ.
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“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”