Стало известно, кто подстрелил главаря "боевиков ДНР" Захарченко

Украина

Новость сообщила в соцсетях офицер ВСУ, которая пишет под ником Viktoriya Rudenko.

Она напомнила своей пост в Facebook от 10 июля: возле Горловки боевик «ДНР» оказал сопротивление «МГБ». Две машины «чекистов» приехали арестовать солдата, который «что-то накосячил». Но тот вместе с товарищем оказал сопротивление. В результате четверо «двухсотых» — два рядовых и два эмгэбэшника и три «трехсотых»,

Теперь, по ее словам, выяснилось, что в одной из машин «МГБ» сидел Захарченко. «А „нарики“, что не сдались без боя, — пишет Руденко (стиль и орфография автора сохранены), — похитили с „потока“ партию наркоты и денег, поэтому сам Захер и приехал, чтобы лично присутствовать при возвращении утраченного. Но, но как всегда получил от своих же макак пулю в ср. ку… был вывезен в Московию, прооперирован…» «Но на заднице уже нет живого места», — иронизирует офицер ВСУ.