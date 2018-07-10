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Украина

Четыре трупа: боевик "ДНР" оказал сопротивление "МГБ"

20:34 10 июля 2018   1503
«груз 200»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Новость сообщила боец ВСУ, которая пишет в «Фейсбуке» под ником Виктория Руденко.

По ее словам, две машины «МГБ» приехали на позицию у Горловки — арестовать солдата, который «что-то накосячил». «Но тот, похоже, «на подвал» не спешил и вместе с товарищем оказал эмгэбэшникам сопротивление. … Итог: четверо «двухсотых» — два рядовых и два бравых эмгэбэшника и три «трехсотых», — информирует Руденко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевиков «ДНР» пугают знакомствами с девушками.

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