Четыре трупа: боевик "ДНР" оказал сопротивление "МГБ"

Украина

Новость сообщила боец ВСУ, которая пишет в «Фейсбуке» под ником Виктория Руденко.

По ее словам, две машины «МГБ» приехали на позицию у Горловки — арестовать солдата, который «что-то накосячил». «Но тот, похоже, «на подвал» не спешил и вместе с товарищем оказал эмгэбэшникам сопротивление. … Итог: четверо «двухсотых» — два рядовых и два бравых эмгэбэшника и три «трехсотых», — информирует Руденко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевиков «ДНР» пугают знакомствами с девушками.