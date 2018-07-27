Стало известно, какую операцию перенес главарь боевиков "ДНР" Захарченко

Украина

Российские СМИ внесли ясность в топовую тему, волнующую жителей оккупированного Донбасса.

Слухи о «нездоровье» главаря боевиков уже который день будоражат оккупированный Донецк и прочие города недореспулики. Захарченко действительно очень долго не появлялся на публике. Сепаратистские сайты заверяли, что он получил ранение под Авдеевкой, а в местных пабликах люди писали, что террорист запил, причем надолго.

Ясность решили внести журналисты из России (явно по заданию из Кремля). Мол, «недавно были распространены неправдивые данные о ранении Захарченко»: «Это фейковая информация». Оказывается, тот «перенес плановую операцию, связанную с тяжелым ранением в Дебальцево в 2015 году» и «уже приступил к работе в полном объеме». Что на самом деле произошло, не знает никто. Версий, как рассказал источник «ФАКТОВ» в Донецке, три: операция, запой, вызов на ковер в Москву, где очень умело проводят воспитательные беседы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Захарченко теперь передвигается исключительно на костылях.