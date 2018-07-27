- 20:25 Стало известно, какую операцию перенес главарь боевиков "ДНР" Захарченко
- 20:11 Украинские ВМС провели совместную тренировку с кораблями стран НАТО
- 19:59 Крещение Украины-Руси: Порошенко ожидает важного сигнала утром 28 июля
- 19:30 Задержат ли пенсию в августе: уточнены даты выплат
- 19:04 Воры-альпинисты из России: в Одессе опасные преступники пойманы на краже 24 млн гривен
- 18:59 Смерчи в Украине участились: как пережить бурю
- 18:26 В самом центре Киева размахивали флагом России: в сети волна возмущения
- 18:06 Невероятная страна: переехавший в Киев россиянин ярко рассказал об Украине
- 17:59 Поножовщина в Киеве: принято важное решение о судьбе задержанного поляка
- 17:48 «Матерь-церковь не бросит Украину»: в Киев прибыла делегация Вселенского патриарха
Стало известно, какую операцию перенес главарь боевиков "ДНР" Захарченко
Российские СМИ внесли ясность в топовую тему, волнующую жителей оккупированного Донбасса.
Слухи о «нездоровье» главаря боевиков уже который день будоражат оккупированный Донецк и прочие города недореспулики. Захарченко действительно очень долго не появлялся на публике. Сепаратистские сайты заверяли, что он получил ранение под Авдеевкой, а в местных пабликах люди писали, что террорист запил, причем надолго.
Ясность решили внести журналисты из России (явно по заданию из Кремля). Мол, «недавно были распространены неправдивые данные о ранении Захарченко»: «Это фейковая информация». Оказывается, тот «перенес плановую операцию, связанную с тяжелым ранением в Дебальцево в 2015 году» и «уже приступил к работе в полном объеме». Что на самом деле произошло, не знает никто. Версий, как рассказал источник «ФАКТОВ» в Донецке, три: операция, запой, вызов на ковер в Москву, где очень умело проводят воспитательные беседы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Захарченко теперь передвигается исключительно на костылях.
влажность:
давление:
ветер:
“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”