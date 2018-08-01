Критик Путина и противник аннексии Крыма: что убитый журналист Орхан Джемаль говорил об Украине

Украина

Критик Путина и противник...

Во вторник, 31 июля, в Центральноафриканской республике (ЦАР) расстреляли группу российских журналистов, приехавших в эту страну снимать фильм о деятельности связанной с властями РФ частной военной компании (ЧВК «Вагнера»). В числе убитых был известный журналист Орхан Джемаль, публично критиковавший Кремль за аннексию Крыма и агрессию против Украины.

«ФАКТЫ» решили вспомнить, что Джемаль говорит о Крыме, Украине и агрессии России.

«Решение по Крыму было спонтанным. То есть, сценарий аннексии может, когда-то и разрабатывался, где-то в папочках лежал, но решение было принято на фоне Майдана-2 очень быстро. И там (в РФ) не просчитывали все экономические тонкости и нюансы. Забираем, а потом разберемся, ведь тогда с экономикой было неплохо», — говорил Джемаль в интервью в 2016 году.

При этом он добавил: «Крым стал большей обузой, чем казался изначально. Плюс, ресурсы на Крым забираются у России, здесь тоже не все в восторге от этого, несмотря на то, что „Крым наш“. Настроение „Крым наш“ тоже потихонечку сдувается, очень медленно, неспешно, но того воодушевления, которое было в 2014 году, когда все кричали „О, Крым вернулся, как замечательно!“, сейчас уже нет».

«Крым не наш, потому что наш — это категория собственности. Крым не наш. Мы захватили его, мы им управляем, мы его администрируем, мы, может быть, даже деньги в него какие-то вкладываем, но он не наш — он нами украден. Вещь, которая кем-то украдена, не является собственностью этого человека, она не его. Точно так же и Крым не наш, он украинский, потому что это юридическая категория «наш — не наш», — говорил Джемаль.

В одном из эфиров на росТВ Джемаль затронул тему крымскотатарского населения полуострова: «Я помню, откуда взялось русскоговорящее большинство Крыма. В 1944 году крымских татар выселили, а в их дома, еще неостывшие очаги, поселили НКВДшников. И вот их приплод и есть сейчас тот самый „русский мир“, то самое русскоговорящее большинство Крыма»,

Поддерживал журналист также блокаду Крыма: «Это очень логичная форма борьбы. Было бы очень странно, если бы они (инициаторы блокады) этого не делали. Если Украина не может силой вернуть свое, пусть хотя бы такими способами помешает их существованию. Это одна из форм борьбы, которую одна из сторон должна применять. Но сама по себе блокада, конечно, ничего не решает. Она лишь теоретически может сформировать отношение к Москве, что та не смогла организовать достойный уровень жизни крымчан. И этот негатив — он на каких-то событиях сможет сработать. А может и не сработать, если этих событий там не произойдет. Это одна из предпосылок — не более».

Джемаль возлагал на россиян разжигание войны на Донбассе: «Из беспорядков и волнений в формат мятежа и гражданской войны перевели русские. Можно персонально сказать — господин Гиркин. Явился, стал расстреливать, ввел чудовищные порядки. Поскольку он тупой, он бы проиграл быстро, но у него был умный Бородай».

«Я — укроп. Я проукраинский человек. Я считаю, что у местных жителей, населения есть право на восстание и на самоопределений, и что это право выше права на государственную целостность, но я же там был много раз и иногда подолгу, и я видел, что это восстание очень быстро перестало быть восстанием местных. Скажу больше, это вообще не было восстанием местных», — сказал журналист.

Напомним, Джемаля вместе с двумя коллегами расстреляли в ЦАР из засады. Некоторые российские коллеги убитых подозревают, что гибель журналистов может быть связана со съемками фильма про ЧВК «Вагнера».