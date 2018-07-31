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Снимал фильм про ЧВК: стало известно о гибели известного российского журналиста
Российские массмедиа сообщают о гибели съемочной группы, которая работала над фильмом о работе частной военной компании «Вагнера» (ЧВК). Известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике.
Как сообщает «Медиазона», ссылаясь на данные ряда россСМИ, группу россиян остановили на блокпосту, что произошло дальше — неизвестно. По одной из версий, именно там они и были убиты. Источник в местной полиции сообщил, что по предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления. Тела убитых доставили в столицу ЦАР город Банги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия разместила в центре Африки наемников из ЧВК «Вагнера».
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