Снимал фильм про ЧВК: стало известно о гибели известного российского журналиста

Мир

Российские массмедиа сообщают о гибели съемочной группы, которая работала над фильмом о работе частной военной компании «Вагнера» (ЧВК). Известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике.

Как сообщает «Медиазона», ссылаясь на данные ряда россСМИ, группу россиян остановили на блокпосту, что произошло дальше — неизвестно. По одной из версий, именно там они и были убиты. Источник в местной полиции сообщил, что по предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления. Тела убитых доставили в столицу ЦАР город Банги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия разместила в центре Африки наемников из ЧВК «Вагнера».