Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Снимал фильм про ЧВК: стало известно о гибели известного российского журналиста

19:43 31 июля 2018   344
Убитый в ЦАР российский журналист Орхан Джемаль
Инф. «ФАКТОВ»

Российские массмедиа сообщают о гибели съемочной группы, которая работала над фильмом о работе частной военной компании «Вагнера» (ЧВК). Известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике.

Как сообщает «Медиазона», ссылаясь на данные ряда россСМИ, группу россиян остановили на блокпосту, что произошло дальше — неизвестно. По одной из версий, именно там они и были убиты. Источник в местной полиции сообщил, что по предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления. Тела убитых доставили в столицу ЦАР город Банги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия разместила в центре Африки наемников из ЧВК «Вагнера».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины