- 22:20 Стали известны подробности расстрела журналиста Орхана Джемаля и его группы
- 21:50 Мать узника Кремля Кольченко рассказала о встрече с сыном
- 21:16 Стала известна судьба предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Москву
- 20:46 Нумеролог о 1 августа: чем опасен этот день
- 20:22 Суд в США оставил Манафорта за решеткой
- 20:17 Сдали нервы: Лепс ударил телеведущую по голове
- 20:04 Жуткая антисанитария: какими продуктами кормят полтавских детей
- 20:03 Рассматривается как социальный лифт: названа причина массовой миграции молодежи из Украины
- 19:43 Снимал фильм про ЧВК: стало известно о гибели известного российского журналиста
- 19:22 Началась паника: появился эмоциональный рассказ очевидца о нападении подростков на электричку в Киеве
Стали известны подробности расстрела журналиста Орхана Джемаля и его группы
Стали известны подробности гибели в Центральноафриканской республике съемочной группы из России, которая работала над фильмом о ЧВК «Вагнера». Среди погибших — известный российский журналист Орхан Джемаль. Также были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.
Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на Reuters, выжил водитель, который вез журналистов. Он рассказал, что когда автомобиль с россиянами находился в 23 километрах от Сибю, из кустов вышли вооруженные люди и открыли огонь по машине. Журналисты сразу же погибли. А источник агентства в полиции сообщил, что у убитых нашли билеты на рейсы Москва-Касабланка и Касабланка-Банги (столица ЦАР). Тем временем источник «Медиазоны» сообщил, на группу напали, когда они ехали на встречу со своим помощником в Центральноафриканской республике.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ЦАР погибли известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.
влажность:
давление:
ветер:
“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”