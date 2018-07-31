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Стали известны подробности расстрела журналиста Орхана Джемаля и его группы

22:20 31 июля 2018   66
Убитый в ЦАР российский журналист Орхан Джемаль
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны подробности гибели в Центральноафриканской республике съемочной группы из России, которая работала над фильмом о ЧВК «Вагнера». Среди погибших — известный российский журналист Орхан Джемаль. Также были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на Reuters, выжил водитель, который вез журналистов. Он рассказал, что когда автомобиль с россиянами находился в 23 километрах от Сибю, из кустов вышли вооруженные люди и открыли огонь по машине. Журналисты сразу же погибли. А источник агентства в полиции сообщил, что у убитых нашли билеты на рейсы Москва-Касабланка и Касабланка-Банги (столица ЦАР). Тем временем источник «Медиазоны» сообщил, на группу напали, когда они ехали на встречу со своим помощником в Центральноафриканской республике.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ЦАР погибли известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

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