17-летняя украинка родила тройню (фото)

Общество

17-летняя жительница Днепра родила тройню. Три девочки появились на свет путем кесарева сечения. Об этом необычном случае «ФАКТАМ» рассказала мама 17-летней роженицы Леся.

- Дочке сделали кесарево сечение на 30-ой неделе, — рассказала «ФАКТАМ» Леся. — Операция была необходима по медицинским показателям. Детки совсем крошечные: 1310 граммов, 960 и 820 граммов. Пока что они на искусственной вентиляции легких. Дочка чувствует себя нормально, уже встает и ходит к деткам. Уже придумала дочкам имена: Мирослава, Доминика и Стефания. Сейчас малышек обследуют врачи. Чуть позже будем знать, какие понадобятся медикаменты. Мы надеемся, что все будет хорошо.

17-летняя Виктория Семенога

17-летняя Виктория живет сама из Верходнепровского района Днепропетровской области. За последние 50 лет это первая тройня в районе. Поскольку деток еще долго будут выхаживать врачи и на медикаменты понадобятся большие суммы, местные власти просят всех неравнодушных людей помочь молодой маме, перечислив деньги на ее карточку Приватбанка: 4 149 499 106 344 318 (Семенога Виктория Романовна).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Одесса женщина родила двойню по дороге с пляжа.