В США одновременно сыграли свадьбу две пары идентичных близнецов (фото)

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В США одновременно сыграли свадьбу две пары идентичных близнецов: 32-летние Бриттани и Брайана Дин вышли замуж за 34-летних Джоша и Джереми Салйерсов. Церемонию провели близнецы-священники. Венчание состоялось в штате Огайо в городе Туинсберг (Twinsburg, от английского Twins — «близнецы»). В этом населенном пункте с 1976 года регулярно проводятся фестивали близнецов, на котором в августе прошлого года и познакомились сестры Дин и братья Салйерсы. Это была любовь с первого взгляда. Как сообщает издание People, Джереми сразу же увлекся Брайаной, а Джош — Бриттани.

«Мы всегда знали, что женимся только на близняшках. Или не женимся вообще», — говорит Джош. Сестры также всегда мечтали найти себе мужей таких же, как они.

Предложения руки и сердца братья также сделали одновременно в один день — 2-го февраля. Символическая дата 2.02 была выбрана, чтобы лишний раз подчеркнуть связь двух пар.

Салйерсы собираются жить под одной крышей и воспитывать детей вместе. «Когда у нас будут дети, они станут формально считаться кузенами, но технически будут приходиться друг другу родными братьями и сестрами, с общей генетикой. У них будут две мамы и два папы, которые будут жить все вместе», — говорит Бриттани.