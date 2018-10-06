Мой сын посвятил Ролану Быкову свою книгу «Похороните меня за плинтусом», — Елена Санаева

Интервью со звездой

Миллионы зрителей помнят Ролана Быкова и его жену Елену Санаеву в ролях Кота Базилио и Лисы Алисы в «Приключениях Буратино». А как блестяще он сыграл роль логопеда в картине «По семейным обстоятельствам»! Известность Ролану Быкову принесли также его кинороли в фильмах «Бармалей-66», «Большая перемена» и многих других. Что касается режиссерских работ, то одной из лучших стал фильм «Чучело», где снялось созвездие актеров: Юрий Никулин, Кристина Орбакайте, Светлана Крючкова… Судьба отмерила Ролану Быкову 68 лет. О том, каким он был человеком, «ФАКТАМ» рассказала вдова Ролана Антоновича известная актриса Елена Санаева.

— Елена Всеволодовна, ваш муж родился в Киеве. Он любил вспоминать свое детство?

— Да, конечно. В Киеве прошли первые три года его жизни, потом отца перевели в Москву. Жили они на углу Крещатика и Прорезной. Рядом с домом находился «Детский мир», у витрин которого Ролан любил подолгу стоять. Детская память Ролана хранила воспоминания о красавце-коте с кисточками на ушах, который охотился за мышами. Потом его украли, и Ролан очень переживал, так как этот кот был его большим другом. А еще вспоминал, как однажды гулял с няней в садике у Золотых ворот, но вдруг так соскучился по маме, что сел в трамвай и поехал к ней на работу на Подол. Его остановил какой-то мужчина, спросил, куда он направляется. Ролан объяснил. И вдруг их увидела мамина сотрудница: «Куда вы ведете нашего мальчика?» Ведь и в то время пропадали дети… Сотрудница привела Ролана к маме, которая, увидев сына без няни, чуть не упала в обморок. А на улице Саксаганского жила тетя Ролана. К слову, моя мама тоже киевлянка, поэтому Киев и Украина — большая часть нашей жизни, души и сердца.

— Меня потряс факт, что до двух лет Ролан Быков не разговаривал.

— Да, это так. Соседка спросила его маму: «Что, ваш сын дурачок?» Мама ответила: «Вы посмотрите, какие у него глаза умные». А спустя время Ролан как заговорил, не мог остановиться.

— Однажды в интервью он рассказывал, как бабушка научила его гадать на картах и он в эвакуации напророчил получившей похоронку женщине, что через три дня она увидится с мужем. Так и вышло. К Ролану стали выстраиваться очереди. Не тогда ли он почувствовал вкус славы?

— Трудно сказать. Когда семья приехала в Москву и он пошел в школу, также посещал и драматический кружок в городском Доме пионеров. Первая его роль — Кот в сапогах. Сохранилась кинохроника, где Ролан сидит на дереве в костюме кота и мяукает. Так что первая слава пришла к нему еще в те годы. Из этого Дома пионеров, к слову, вышло немало талантливых людей: Александр Митта, Екатерина Максимова, Владимир Васильев…



* Елена Санаева: «Ролан был человек огромного таланта, остроумный, яркий…»

— А как Ролан Быков ощущал славу на ее пике?

— Тогда он уже в общественном транспорте не ездил — неприятно, когда тебя рассматривают, как в зоопарке. Но при этом никогда не отказывал людям в автографе. Высокомерие не было ему присуще.

— Верил ли ваш муж в судьбу?

— Наверное, каждый из нас так или иначе верит в нее. Ролан был умный и волевой человек, который понимал, что судьба куется собственными руками. Бывают счастливые случаи, но успех в любой профессии достигается большим трудом.

— Прочла, что с детства ваш муж мечтал стать актером. Как-то в 14 лет на дне рождения друга взял в руки книгу Гоголя «Шинель» и сказал: «Когда-нибудь я это сыграю». И сыграл.

— Да, это правда.

— Чудо, когда сбывается мечта.

— Знаете, я издала дневники мужа. Да, Ролан мечтал быть актером, но, поскольку был невысокого роста, одолевали сомнения. Однако при этом муж понимал, что никем, кроме как актером или режиссером, не станет. Вообще, их семья жила достаточно сложно. Отец довольно скоро ушел от них. Метался по стране, искал свое место и осел во Львове. Там у него появилась другая семья. Ролан был на него в обиде. Когда его записывали после рождения, в метрике получилась ошибка. Записывать пошла родственница. Ее спросили, как зовут отца ребенка. И так как Антона Михайловича в семье называли Тося, она затруднилась назвать его полное имя. Ролана записали Анатольевичем. Он был так обижен на отца, что когда получал паспорт, не стал менять отчество. Отец ему не раз говорил: «Так хто в тебе батько?»

— Тем не менее отец гордился сыном.

— Да. Хотя у него много детей было. И в Грузии ребенок был, и в Ташкенте… Любил женщин, и они его. К слову, во Львове он заведовал трестом ресторанов и столовых. И при этом был абсолютный бессребреник. Работал отец Ролана до 90 лет. А спустя четыре года умер.

— С мужем вас познакомило кино. Ролан Быков был ниже вас на десять сантиметров. Не смущало?

— На первых порах я смотрела и думала: «Ой, маленький какой!» Но когда он начинал говорить, уже было совершенно неважно, какой рост. Потому что это был Ролан! Я же не первая женщина, попавшая под его чары. Ролан был человек безумного таланта, остроумный, яркий… Он нравился женщинам. До меня был женат на изумительной актрисе ТЮЗа Лидии Князевой. Они вместе работали. Ему было 24 года, ей — лет 30. Спустя 14 лет совместной жизни расстались. Но не я стала причиной их развода. Видимо, чувства изжили себя… Накануне нашего знакомства, по словам Ролана, он позвонил ей и предложил вместе встретить Новый год. Однако она сказала: «Нет. Давай не начинать снова». И когда сердце его было уже свободно, судьба послала ему меня.

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— Вместе вы прожили 25 лет. В чем секрет столь прочного союза?

— Наверное, в терпении и умении прощать. Как сказал апостол Павел, любовь не перестает быть, она не ищет своего, не завидует…

— Елена Санаева и Ролан Быков — одна из самых ярких пар кинематографа. Правда, что роль Лисы Алисы и Кота Базилио вы с мужем себе напророчили?

— Это было действительно чудо. Как-то у нас с Роланом был разговор о том, где бы мы могли сняться вместе. Он сказал, что в «Приключениях Буратино». А месяца через два раздался звонок, и режиссер Нечаев предложил нам попробоваться на эти роли. Услышав предложение, я спросила: «Вы шутите?»

— Он же, как я предполагаю, не знал о вашем с мужем разговоре?

— Нет, конечно. А мы с Роланом не то что мечтали об этих ролях, просто была фраза, как говорится, брошенная в космос.

— Невероятно!

— Да, и мы пробовались на эти роли. Костюмы придумали из того, что обнаружилось на складе. А выбор был весьма ограниченный. Из шкурки какой-то жалкой лисы мне сделали опушку для платья. Нашлись рыжий парик, потертая шляпка. А Ролан пробовался в шубе из черного кролика. Но когда его утвердили на роль, он попросил продумать для него наряд серого кота. Серыми у него были бакенбарды, серым был фрак с блестящими бортами… И шуба была соответствующего цвета, из кролика. Когда мы снимались, жара в Ялте стояла адская. А мы в мехах. Но это издержки профессии, когда зимой снимают лето и наоборот…



* В фильме «Приключения Буратино» Ролан Быков и Елена Санаева блестяще сыграли Лису Алису и Кота Базилио

— Еще одна многими обожаемая роль Ролана Быкова — логопеда в фильме «По семейным обстоятельствам».

— Премьера картины прошла на телевидении накануне первомайских праздников. А мы жили тогда на Пятницкой улице, куда спускались колонны демонстрантов с Красной площади. И вот мы с Роланом вышли за хлебом. Видим, движутся колонны с транспарантами, цветами… И вдруг, увидев Ролана, все заорали: «А-а-а, кой-кого, на кой-кого!» Мы развернулись и быстро пошли обратно домой, так как было неловко. Зрители полюбили этого логопеда, который не выговаривал почти половину букв.

— В 1983 году на экраны вышел фильм вашего мужа «Чучело». Это была картина-потрясение!

— Ее делали с огромными трудностями. У нее было немало противников. Когда после просмотра «Чучела» Эльдар Рязанов вышел из зала со слезами на глазах, к нему подошла метростроевка и спросила: «Как, вам понравилась эта картина?» Что он ей ответил, не знаю. Но после этого она на партконференции заявила, что фильм «Чучело» — идеологическая диверсия и она не хотела бы, чтобы ее внук увидел этот фильм. К счастью, были и другие точки зрения. И когда фильм все-таки вышел, у него был огромный успех. От зрителей приходили мешки писем. Одна девушка написала, что ей 21 год. Она посмотрела картину и не могла успокоиться, ведь у них в классе тоже была девочка, которую они травили, называли доской. Травили так, что она ушла из этой школы. Девушка писала: «После просмотра вашего фильма вся моя душа перевернулась. Где сейчас эта наша одноклассница? Пусть простит нас».

И при этом фильм не был отправлен чиновниками из Госкино ни на один международный фестиваль. Но один французский продюсер, покупавший хорошие картины, сделал это. И во Франции фильм получил гран-при. Картина «Чучело» была удостоена также двух наград на всеевропейском фестивале детских фильмов.



* Ролан Быков прославился не только как актер, но и как режиссер

— У вашего мужа было какое-то хобби?

— Нет, у Ролана на него просто не хватало времени. Все свое время посвящал работе.

— Каким человеком ваш супруг был в быту?

— Неприхотливым. Я «специализировалась» на супах, котлетах, тефтельках. Даже пироги пекла иногда. Хотя делать это не любила, но старалась ради него. Ролан очень любил наш дом. Как-то, когда мы вернулись из поездки, целовал стены со словами: «Дом мой родной!» Я всегда старалась создать уют, сажала перед окнами цветочки. Однажды он сказал: «Лена, я дитя асфальта, и у меня под окнами растут тюльпаны. Какое счастье!» Я следила и за его гардеробом, так как он терпеть не мог ходить по магазинам.

— Какой подарок супруга особо дорог вашему сердцу?

— Подарков было много. Помню, как из Венгрии он мне привез модные платья. Все обновки подошли. Я удивилась: «Как тебе удалось? Ты же не знаешь моих размеров». Он ответил: «Я мысленно обнял тебя…»

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— Какая черта мужа вас особенно поражала?

— Он был настоящим мужчиной, который брал на себя ответственность за женщину, за семью.

— Ваш сын Павел от первого брака посвятил Ролану Быкову свою книгу «Похороните меня за плинтусом».

— Когда Паша уже стал жить отдельно, Ролан всегда звонил ему: «Сыночек, приходи, мама вкусненькое приготовила…» Муж относился к Павлу как к родному сыну. Говорил: «Почему ты такого парня чудесного не от меня родила?»

— Как вы считаете, ваш муж был счастливым человеком?

— Знаете, ведь очень многое из того, что он хотел сделать в профессии, не сбылось. И он как-то сказал: «Несбывшимся платишь за то, что живешь». А то, что Господь поставил меня на его пути, это было для него спасительно — иначе, возможно, он ушел бы из жизни гораздо раньше.

— От чего умер Ролан Быков?

— Онкология…

— Елена Всеволодовна, сейчас вы ощущаете какую-то связь с мужем? Он вам снится?

— Для многих его давно нет, а во мне он живет…

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, В Швеции ушел из жизни Александр Аскольдов, снявший фильм «Комиссар», где Ролан Быков сыграл одну из самых ярких и значительных ролей в своей актерской карьере.

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