В детстве я хотел быть футболистом, на театральном вузе настояла мама, — Костантин Войтенко

Интервью со звездой

ТВ-персона

В Киеве завершились съемки очередного сезона популярного сериала «Коли ми вдома» (СТБ). Уже пятый год роль спокойного, нескандального микробиолога Паши играет Константин Войтенко. Его экранная пара с Катей — актрисой Аленой Алымовой — считается одним из самых удачных дуэтов картины. «Коли ми вдома» — детище известного продюсера Дмитрия Танковича — в этом сезоне превратилось из ситкома в полноценный многосерийный фильм, герои которого давно уже полюбились зрителям. Константин Войтенко до сих пор считает свое участие в «Коли ми вдома» одной из самых больших актерских удач, признаваясь, что когда-то даже не думал о съемках на телевидении. Да и об актерской карьере не мечтал.

— Образ Паши в вашем исполнении настолько органичен, что кажется, у вас такой же покладистый характер.

— Это совершенно не так. Возможно, моя внешность и кучерявые волосы дают предпосылки подумать, что я очень мягкий. Но, увы. Помню, как-то на третьем курсе мы с друзьями (нас было пятеро) постриглись наголо. Я выглядел как скинхед — в грубых ботинках, зауженных штанах. Люди в метро косились на меня. Так что внешность часто обманчива.

— Что вы чувствуете, играя пятый год подряд одного и того же персонажа?

— Я нашел рычаги, с помощью которых могу легко, буквально «по щелчку», воссоздать образ Паши на площадке. Мне даже интересно изучать его дальше, зная базовое поведение героя. Одним словом, разбуди меня ночью, и я тут же смогу сыграть Павла Толмачева.

— Неужели не бывает моментов, когда все-таки хочется оставить проект?

— У меня такого желания ни разу не возникало. Честно. Разногласия или недопонимания бывают, но это не мешает работе. Никогда не доходило до того, чтобы возникла мысль уйти из проекта. Знаете, в первых сезонах сериала было больше творчества, мы приглядывались к своим образам. Сейчас уже все поставлено на «рельсы». К тому же в «Коли ми вдома» не так много съемок, как кажется. В сериале пять семей, поэтому на каждую в месяц приходится по несколько съемочных дней.

— Помните, как получили приглашение на съемки?

— Конечно! Я был на кастинге «Коли ми вдома» семь раз. Тогда параллельно снимался в скетчевом проекте, и у меня уже был опыт. Первые пробы проходил с Катей Колесник (сейчас она играет Марину), которую почти утвердили на роль Кати. Я практически не думал о своем персонаже, просто отыгрывал сцену, которая должна быть смешной. Потом режиссер Максим Литвинов сказал, что важен не только юмор, но и персонажи. Наших героев должен полюбить зритель.

Признаюсь, во время седьмой пробы, которая проходила с Аленой Алымовой, в результате и сыгравшей Катю, все мои надежды на проект рухнули. Это была будто встреча с «космосом», который ничего не слышит, не видит и играет что-то свое. Когда мы с Аленой отсняли сцены, я понял, что на этом для меня кастинг закончился. Но каково же было мое удивление, когда через пару дней мне позвонили и сказали, что я утвержден партнером Алены. Просто на тот момент я еще не понимал, какая она крутая. Но впереди был еще первый съемочный день, который оказался для меня одним из самых сложных. До этого я привык много репетировать, чтобы все было идеально. А Алена постоянно была занята своим телефоном. И вот мы сидим в гримерке в первый день, я предлагаю Алене порепетировать, а она медленно поворачивается, смотрит на меня и машет рукой: «Не надо». Я думал, будет провал. И считал так до того момента, пока не увидел нашу работу на экране. Мы смотрелись отлично, и только тогда я расслабился.



* Экранная пара Паша (Константин Войтенко) и Катя (Алена Алымова) считается одним из самых удачных дуэтов сериала «Коли ми вдома»

— Вы пришли на проект, будучи уже известным зрителям, в том числе по популярной программе «Украина слезам не верит».

— Этот проект значит для меня очень многое. Хотя изначально я сам отказывался от участия, узнав, что по правилам нас поселят в одном доме, заберут телефоны, мы не сможем выходить, когда захотим. Я тогда учился на третьем курсе, у меня был дипломный спектакль, репетиции. Если бы я три месяца не ходил в театральный университет, меня бы просто выгнали! И вот перед оглашением результатов шоу я подошел к продюсерам и попросил: «Не знаю, хотите ли вы меня брать в проект, но пусть Константин Меладзе скажет „нет“. Сейчас для меня учеба важнее». И Меладзе, который тогда был в жюри проекта, мне отказал. А через неделю звонок: «У нас „слетел“ один мальчик, можешь вернуться в шоу на своих условиях?» Я попросил мобильный телефон и возможность уезжать в университет на репетиции. И они согласились.

— Но вы не победили.

— Хотя дошел до финала. Помню, в воскресенье вечером после позднего прямого эфира я ехал на базу проекта в Пуща-Водицу поспать, а в девять утра уже был на «Мастерстве актера» в университете. Затем репетировал дипломную работу и снова возвращался на базу. Это продолжалось три месяца. Такой «дикий забег». Я не понимал, каким будет мой путь, но в итоге получил огромный опыт. В театральном меня учили играть драму, а тут вдруг после «Украина слезам не верит» пригласили в комедию. Я был потрясен!

— Правда, что одно время вы зарабатывали, преподавая в студии хип-хопа?

— Это было давно. Когда я еще учился в техникуме в Днепре, участвовал в студенческом театре эстрадных миниатюр. Как-то к нам пришел мальчик, который занимался в студии танцев, и научил хип-хопу. После этого мы с ребятами сами начали ставить танцы, ездить на конкурсы, даже занимали призовые места. А летом я работал как хореограф в лагере, где отдыхали дети из Киева. И так четыре года подряд каждый сезон обучал танцам до ста детей.

Потом переехал в Киев и понял, что у меня уже есть свои воспитанники. Организовал студию, правда, больших денег так и не заработал. Зато танцевальный зал находился на Майдане, и мне это очень нравилось. Так продолжалось около полутора лет, пока не начались постоянные съемки и работа в театре.

— Ваша дочь уже знает, что ее папа популярный актер?

— Как-то ездили в Днепр к моим родителям, и мама включила «Коли ми вдома». Говорит Эмилии: «Смотри, папа!» Но я не думаю, что полуторагодовалая дочь до конца понимает, что телевизор — это что-то особенное, отличающееся от реальной жизни. Мне кажется, Эмилия думает, что я просто очень быстро появляюсь на экране и возвращаюсь обратно.



* Костя Войтенко и его жена Валя воспитывают чудесную дочь Эмилию

— У Эмилии уже проявляется актерский талант?

— Она очень хорошая драматическая актриса. Последнее время так театрально смеется! У дочери такой глубокий хохот, непохожий на обычный смех. Не знаю даже, откуда она его взяла. Может, услышала, как мы с женой дурачимся. Иногда дочь показательно страдает без всякой на то причины. В общем, актриса из нее получилась бы неплохая. Если Эмилия захочет выбрать этот путь, я ни настаивать, ни отговаривать ее не буду.

— Вас родители поддержали, когда вы захотели стать актером?

— На самом деле я хотел быть футболистом, а мама, наоборот, предложила театральный. Я ведь постоянно в школе выступал на сцене, в лагерях принимал участие во всех концертах. К тому же занимался музыкой по классу баяна. Правда, никогда серьезно не думал об актерстве. И вот мама посоветовала мне пойти в театральное училище. Я-то пошел, но подача документов уже была прекращена. Тогда я поступил в учебное заведение, которое находилось ближе всего к месту, где я занимался футболом. Это был техникум ракетно-космического машиностроения.

Признаться, я там особо не учился. В основном пропадал в студенческом театре эстрадных миниатюр. Там же встретился со своим будущим другом — Димой Каднаем (сейчас он солист популярной группы «Каднай»). Мы учились и выступали на одной сцене четыре года. Дима занимался программированием, я учился на наладчика станков с числовым программным управлением. На самом деле это крутая профессия. Но я предпочитал сцену. Меня даже пытались выгнать из техникума, но с горем пополам я таки получил диплом. И тут опять вмешалась мама, которая поддержала меня в желании поступить в театральный вуз в Киеве. Она преподаватель, но обожает театр. Получается, мама раньше, чем я сам, разглядела во мне актерское начало.

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