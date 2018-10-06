Культура

После отравления Скрипалей в Солсбери пройдет концерт "Из России с любовью"

В Великобритании состоится концерт под названием «Из России с любовью». Мероприятие пройдет в Солсбери через несколько месяцев после того, как в городе отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля с дочкой и двух британских граждан.

Концерт, который состоится 13 октября в церкви Святого Мартина в Солсбери, рекламируют постеры с изображением российского флага и большим сердцем. Название концерта совпадает с одноименным романом о Джеймсе Бонде, вымышленном агенте британской разведки MI6, сообщает The Independent.

На концерте пианисты сыграют классические произведения композиторов — Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

Мероприятие пройдет не слишком далеко от скамейки, где в марте бывшего шпиона вместе с дочкой нашли без сознания. Одна из организаторов и исполнителей концерта Джил Болтон утверждает, что выступление было запланировано на год вперед и не связано с событиями в Солсбери.

Как писали «ФАКТЫ», британские спецслужбы и полиция, проведя тщательное расследование, пришли к выводу, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить офицеры ГРУ — российской военной разведки. Они попали в Великобританию под именами Александра Петрова и Руслана Боширова.

Российские СМИ выяснили, что подозреваемые в организации отравления семьи Скрипалей в Солсбери Петров и Боширов таки являются сотрудниками ГРУ.

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