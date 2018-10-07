Украина

7 октября в Киеве ограничено движение на дорогах и работа метро: полный список

В центре Киева 7 октября ограничат работу трех станций метро. Об этом сообщает сайт коммунального предприятия «Киевский метрополитен». Так, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» матча между «Динамо» и «Олимпик» возможно ограничение на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Полностью станции закрывать не будут.

Также с утра 7 октября в Киеве частично ограничено движение в связи с проведением 9th Wizz Air Kyiv City Marathon 2018. Дороги на маршруте будут открываться постепенно, по мере преодоления дистанции бегунами. Организаторы обещают, что движение по всем улицам (кроме Крещатика) возобновят до 16.00.

Ограничение движения позволит обезопасить более 11 тысяч участников забега, среди которых есть дети, люди преклонного возраста и люди с инвалидностью.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве намерены также частично ограничить движение по мосту Патона из-за ремонта дорог. «Киевавтодор» запланировал здесь работы до 5.00 8 октября.

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