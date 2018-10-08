Происшествия

Стрельба с участием военных в Киеве: появились новые подробности

Конфликт в киевском кафе 6 октября, который закончился стрельбой из огнестрельного оружия и ранением двух сотрудников заведения, спровоцировали сами охранники. Такую версию представил Генеральный штаб ВСУ, комментируя инцидент с участием военнослужащих.

Сообщается, что в тот вечер в кафе находились трое военнослужащих, которых безосновательно обвинили в нежелании оплатить счет.

«Избегая конфликта, военнослужащие рассчитались заранее, хотя еще не планировали оставлять заведение», — говорится в сообщении Генштаба.

Когда военные выходили из кафе в 4:20 6 октября, во дворе их ждала группа из восьмерых гражданских лиц, которые спровоцировали драку и напали на военнослужащих, в результате чего двое из их получили телесные повреждения.

Для защиты себя, жизни и здоровья товарищей, один из военнослужащих, предупредив в установленном порядке, вынужден был применить травматическое оружие — пистолет «ФОРТ-12″», — сообщили в Генштабе.

Двое нападавших, в свою очередь, получили травмы конечностей. Их госпитализировали.

Также стало известно, что военнослужащие на момент инцидента в состоянии алкогольного опьянения не находились.

Напомним, 8 октября в Киеве похитили бизнесмена в центре города, полиция объявила План «Перехват». В 30 сентября в столице произошла перестрелка с грабителями.

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