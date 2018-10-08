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Украина

Вербуют «уклонистов»: спецслужбы РФ пытаются склонить к сотрудничеству до 90% украинцев за рубежом (видео)

23:36 8 октября 2018   94
Василий Грицак
Инф. «ФАКТОВ»

Многие молодые люди призывного возраста скрываются от призыва за рубежом, выезжая на заработки в Европу или на территорию Российской Федерации. И там 90% из них пытаются склонить к сотрудничеству российские спецслужбы.

Такое заявление сделал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на всемирном форуме «Ukrainian week» в Лондоне, передает «Прямий».

«Многие скрывается от призыва на заработках или в Европе, или хуже — на территории Российской Федерации. А когда мы проводим контрразведывательные опрос тех людей, которые работали в России, мы фиксируем около 90% так называемых вербовочных подходов»,— сказал Грицак.

Со своей стороны СБУ проводит контрразведывательные опросы украинцев, выезжавших на заработки, пытаясь предупредить их со спецслужбами страны-агрессора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ выявило украинское предприятие, которое сотрудничало с оккупантами, поставляя стройматериалы во время возведения Крымского моста.

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