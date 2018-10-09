Происшествия

В Черниговской области закрыли дороги из-за взрывов на складе боеприпасов

В связи с ЧП на арсенале возле Ични (Черниговская область), где взорвались склады с боеприпасами, в регионе перекрыт ряд дорог государственного значения.

Как сообщает областная Служба автомобильных дорог, движение запрещено по:

Р-68 Талалаевка — Ичня — Тростянец — Сокиринцы — / Н-07 / от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;

Т-25−27 Новый Быков — Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пырятин в сторону Хаенки-Монастырище-Ичня;

Т-25−24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дорогой Н-07 до Ични.

Сообщается, что по состоянию на 6:30 свободный проезд по дорогам М-02 Кипти-Глухов-Бачивск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пырятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях.

Для информирования участников дорожного движения установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 9 октября на арсенале под Ичней прозвучали взрывы. Машстаб ЧП уточняется.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter