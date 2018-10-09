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В Черниговской области закрыли дороги из-за взрывов на складе боеприпасов
В связи с ЧП на арсенале возле Ични (Черниговская область), где взорвались склады с боеприпасами, в регионе перекрыт ряд дорог государственного значения.
Как сообщает областная Служба автомобильных дорог, движение запрещено по:
- Р-68 Талалаевка — Ичня — Тростянец — Сокиринцы — / Н-07 / от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични;
- Т-25−27 Новый Быков — Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пырятин в сторону Хаенки-Монастырище-Ичня;
- Т-25−24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дорогой Н-07 до Ични.
Сообщается, что по состоянию на 6:30 свободный проезд по дорогам М-02 Кипти-Глухов-Бачивск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пырятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях.
Для информирования участников дорожного движения установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 9 октября на арсенале под Ичней прозвучали взрывы. Машстаб ЧП уточняется.
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