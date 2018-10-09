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Происшествия

Появилось новое видео взрывов на военных складах возле Ични

8:19 9 октября 2018   3412
Ичня взрывы

В Черниговской области продолжается эвакуация населения из-за ЧП на арсенале возле города Ичня. Напомним, в ночь на вторник, 10 октября, начали взрываться склады с ракетами для ВСУ.

В интернете тем временем появилось новое видео с места событий.

Очевидец снял ролик примерно в 5 км от эпицентра взрывов. Видно, что пожар, который возник в результате инцидента, был масштабным.

Отметим, что на данный момент информации о жертвах не поступало. Волонтеры помогают жителям окрестных сел покинуть свои дома и выехать в безопасное место. Эвакуируют население в основном в сторону Нежина и Чернигова.

Все подробности о взрывах на арсенале вблизи Ични читайте в хронике «ФАКТОВ».

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