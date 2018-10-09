- 8:53 У "экранного мужа" Меган Маркл родился первенец
- 8:50 Проблема для Путина: росСМИ рассказали, кто может сменить Кучму на переговорах в Минске
- 8:45 Это могло его убить: что говорят в Украине о «сюрпризе» для Сенцова от тюремщиков Путина
- 8:33 Италия – Украина: онлайн-трансляция матча, который остановят на 43-й минуте
- 8:24 Украинские военные жестко ответили на обстрелы боевиков "ДНР"-"ЛНР"
- 8:19 Появилось новое видео взрывов на военных складах возле Ични
- 8:04 В овраге лежали десятки убитых крестьян: как проходила депортация украинцев из Польши
- 7:59 Взрывы на военных складах возле Ични: что известно на данный момент
- 7:55 Как выбрать вино по году урожая: советы испанского винодела
- 7:23 В Черниговской области закрыли дороги из-за взрывов на складе боеприпасов
Появилось новое видео взрывов на военных складах возле Ични
В Черниговской области продолжается эвакуация населения из-за ЧП на арсенале возле города Ичня. Напомним, в ночь на вторник, 10 октября, начали взрываться склады с ракетами для ВСУ.
В интернете тем временем появилось новое видео с места событий.
Очевидец снял ролик примерно в 5 км от эпицентра взрывов. Видно, что пожар, который возник в результате инцидента, был масштабным.
Отметим, что на данный момент информации о жертвах не поступало. Волонтеры помогают жителям окрестных сел покинуть свои дома и выехать в безопасное место. Эвакуируют население в основном в сторону Нежина и Чернигова.
Все подробности о взрывах на арсенале вблизи Ични читайте в хронике «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!