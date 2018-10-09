Происшествия

Российский след или халатность: что пишут в соцсетях о взрывах возле Ични

Из населенных пунктов, попавших в зону ЧП после взрывов на арсенале под Ичней в Черниговской области, эвакуировали около 12 тысяч местных жителей. Жертв и пострадавших нет.

В Генштабе Вооруженных сил Украины, ссылаясь на СБУ, говорят о диверсии как об одной из рассматриваемых версий событий в Черниговской области. Тем временем в социальных сетях интернет-пользователи — эксперты, журналисты и известные волонтеры — высказывают свои версии произошедшего под Ичней.

Материал о подробностях ЧП в Черниговской области, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Взрывы на военных складах возле Ични: что известно на данный момент».

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