Мир

В России за сутки обрушился второй мост: в сети показали фото

Второй раз за день в России обрушился автомобильный мост. Последний случай произошел в Мордовии. Обрушение произошло из-за проезда грузового автомобиля, вес которого превышал допустимую норму.

Как сообщает одно из российских изданий, железобетонный мост обрушился в Дубёнском районе Мордовии между посёлками Дубёнки и Ардатово.

Пострадавших в результате инцидента нет, но у спасателей возникли сложности с подъемом застрявшего самосвала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Крымского моста, который Россия построила между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ, нет будущего — он построен без соблюдения всех норм геодезии и строительства такого рода сооружений.

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