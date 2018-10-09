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Только после отчета экзархов: в Киевском патриархате опровергли получение Томоса
Вопрос Томоса об автокефалии украинской церкви обсудят только после отчета экзархов. Такую информацию привел в своем Facebookпресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.
По его словам, сегодня экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул.
«Завтра (10.10) будут отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщение, будто „Томос уже есть“ — не соответствуют действительности, а информационно — вредны, потому что после волны „победы“ пойдет волна „зрады“, когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил», — сообщил он.
«Никакие другие источники или» источники", под какими аббревиатурами они бы не подавались — информации не имеют, и поэтому не могут сообщить", — написал он.
В то же время народный депутат Игорь Мосийчук заочно ответил Евстратию у себя на странице словами: «Решение есть и Вы это хорошо знаете! А официально все действительно будет завтра».
В свою очередь, епископ объяснил: «Я хорошо знаю, что решение „начать процедуру“ было еще в апреле. Но решение ЗАВЕРШИТЬ — еще не принято, хотя БУДЕТ принято. Однако не следует ожидаемое анонсировать как уже совершенное. В византийской традиции формальности имеют большое значение — и пример с Москвой, которой вспомнили, что триста лет назад она их не сдержала, должен быть поучительным».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 9 октября, в Стамбуле (Турция) началось трехдневное заседание Синода Константинопольского (Вселенского) патриархата, на котором могут утвердить Томос на автокефалию Украинской православной церкви.
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