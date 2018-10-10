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Растрощил Volkswagen и скрылся: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими
Вечером во вторник, 9 октября, в Киеве на перекрестке улиц Елены Телиги и Ольжича произошло ДТП с пострадавшими: столкнулись Volkswagen Passat и Ford Explorer. Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, оба автомобиля двигались в сторону станции метро «Дорогожичи».
Volkswagen остановился на светофоре перед улицей Ольжича, в этот момент сзади в него Ford. После столкновения Ford скрылся с места ДТП.
От удара Passat развернуло. В Volkswagen находился только водитель, его госпитализировали в больницу.
По словам патрульных, после столкновения у внедорожника отпал номерной знак. Благодаря этому правоохранители оперативно установили модель автомобиля. Сейчас ведутся мероприятия по розыску Ford Explorer.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на вторник, 9 октября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участие полицейских. На проспекте Победы полицейский автомобиль Toyota Prius столкнулся с Volkswagen Polo.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...