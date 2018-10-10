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Ко дню рождения Джона Леннона его вдова выпустила кавер-версию знаменитого хита (видео)
Вдова Джона Леннона Йоко Оно ко дню рождения легендарного музыканта выпустила кавер-версию его знаменитого хита Imagine, который он создал уже после распада группы The Beatles. 9 октября Леннону исполнилось бы 78 лет. Как пишет издание Rolling Stone, кавер войдет в новый альбом Warzone, который записала 85-летняя Йоко и который поступит в продажу 18 октября.
Песня «Imagine» («Представь себе») — из одноименного альбома Леннона 1971-года, в которой он изложил свои взгляды на то, каким должен быть мир. Музыкант говорил, что его песня «является в сущности Коммунистическим манифестом», хотя сам он коммунистом никогда не был. В создании песни принимала участие Оно. По словам японской художницы, когда работа над композицией завершилась, они с мужем просто посмотрели друг на друга и сказали: «Неужели мы это сделали».
В списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone «Imagine» занимает третье место.
Ранее «ФАКТЫ» опубликовали эксклюзивное интервью бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни.
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