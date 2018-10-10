Газ в Украине может резко подорожать: раскрыты свежие детали

Деньги

До начала отопительного сезона в стране остаются считаные дни, а ответа на главный вопрос: на сколько же подорожает газ для населения, по-прежнему нет. Все дело в том, что правительство Украины пока окончательно не договорилось с руководством Международного валютного фонда о выделении нашей стране очередного кредита. А одним из главных условий для получения финансовой поддержки от зарубежных кредиторов является повышение, пусть даже постепенное, тарифов на газ для населения до уровня стоимости импортного голубого топлива.

Ход переговоров с МВФ в правительстве официально не комментируют. Однако определенная информация таки просачивается в СМИ. Как сообщает агентство Українські Новини, со ссылкой на информированный источник в правительстве, до конца октября Украина намерена результативно завершить переговоры с МВФ о предоставлении новой программы финансирования Stand-by. В последние дни переговоры представителей Кабмина с Международным валютным фондом существенно активизировались.

Украина настаивает на постепенном повышении тарифов на газ. Кабмин предлагает в ближайшее время увеличить стоимость газа для населения на 23%. Однако это только начало. Втрое повышение, после которого тариф будет составлять 80% импортного паритета, то есть стоимости газа для промышленности, планируется провести с 1 мая 2019 года. А окончательно стоимость газа для населения и промышленности должны уравнять к 1 января 2020 года.

Однако в сложившейся ситуации правительство будет вынуждено как-то урегулировать вопрос с нынешними, «не рыночными» тарифами. Дело в том, что в Украине уже давно действует закон о рынке газа, согласно которому стоимость голубого топлива должна быть исключительно рыночной. Но, чтобы не допустить социального взрыва, правительство ранее утвердило постановление, согласно которому на определенный период вводятся специальные обязательства для НАК «Нафтогаз Украины» обеспечивать население и сферу ЖКХ газом по фиксированной цене, гораздо ниже рыночной. Это постановление постоянно продлевается. В данный момент оно действует до 18 октября 2018 года. То есть юридически уже с 19 октября цена газа должна стать единой для всех потребителей. Поэтому правительство в ближайшие дни должно либо продлить это постановление, либо утвердить новое — с уже более высоким тарифом для населения.

Есть еще одна проблема. Если в ближайшие дни газ для населения подорожает на 23%, то правительству нужно будет срочно вносить коррективы в проект государственного бюджета на 2019 год. Ведь тогда расходы на предоставление субсидий малообеспеченным гражданам существенно возрастут, так как вслед за газом подорожают многие жилищно-коммунальные услуги, и в первую очередь отопление.

«В себестоимости производства тепла цена газа является основной составляющей — около 80%. Поэтому подорожание голубого топлива однозначно повлечет за собой существенный рост жилищно-коммунальных тарифов уже в ближайший отопительный сезон. Повышение расходов населения на коммунальные услуги увеличит количество субсидиантов, то есть семей, нуждающихся в государственной поддержке. Соответственно, расходы госбюджета на выплату субсидий резко увеличатся», — рассказал ранее «ФАКТАМ» эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип.

Кстати, недавно Министерство энергетики и угольной промышленности разработало и подало на рассмотрение Кабмина проект постановления о повышении норм потребления газа для домохозяйств, не оснащенных счетчиками. Нетрудно догадаться, что это приведет к значительному росту тарифов для этих потребителей.

В частности, в документе предлагается дифференцировать тарифы в зависимости от сезона:

— в весенне-летний период стоимость газа вырастет на 75,76%;

— на период отопительного сезона — на 166,67%.

Если документ примут, то потребителю, который не установил счетчик газа, придется платить 9,5 грн за кубометр летом и 14,4 грн — зимой. А согласно действующим правилам — 5,4 грн круглый год.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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