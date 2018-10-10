Украина

Есть два серьезных фактора: в Украине рассказали, сможет ли Россия захватить Одессу

Риски посягательств на территориальную целостность Украины в Одесском регионе реально существуют. Но несмотря на огромное влияние России, большинство проукраински настроенных одесситов готовы выйти на улицы и защищать Одессу от возможной российской агрессии, хотя за это придется заплатить большую цену. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал экс-лидер одесского «Правого сектора», руководитель общественной организации «Небайдужі» Сергей Стерненко.

По словам Стерненко, в припортовом городе сплелось множество разных факторов, противоположных взглядов и интересов.

Он отмечает, что в городе существует муниципальная охрана, которая подчинена мэру Геннадию Труханову и замечена не в одном преступлении . Ее численность значительно превышает количество полицейских, которые следят за общественным порядком. Все силовые структуры контролируются местными политическими элитами.

Также активист отмечает очень большое влияние России в Одессе. Он указывает на то, что за прошедшие четыре года государство не сделало ничего, чтобы уменьшить это влияние.

«Никаких комплексных мероприятий по противодействию сепаратизму не проводилось. И единственная реальная сила, которая могла бы противостоять открытой российской агрессии, как мы поняли в 2014 году, — это гражданское общество. А мы видим, что гражданское общество в Одессе, как и по всей Украине, пытаются уничтожить», — отметил Стерненко.

Однако активист все же считает, что «даже при наихудшем варианте развития сценария Одесса не достанется россиянам».

«Количество населения, выступающего за единую Украину, за четыре года значительно выросло. По моим субъективным оценкам, украинские силы в регионе превышают пророссийские в три-четыре раза — одесситы не допустят захвата», — уверен он.

Активист отмечает, что одесситы готовы защищать свой город и не отдадут его агрессору.

«Пророссийских граждан может быть сколь угодно много, но только незначительная часть готова выйти на улицы. Украинских сил, готовых выйти на улицы, гораздо больше. Это стало решающим фактором в мае 2014 года, когда количество приверженцев России и Украины было примерно одинаково, но украинским силам удалось переломить ситуацию, поскольку среди них активных, пассионарных граждан было больше. Это является решающим фактором и сейчас. Потому что россиянин, по моему определению, раб», — резюмирует Стерненко.

О том, что думают о ситуации в Южной Пальмире сами одесситы и как они готовы бороться за свой город, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Влияние России и „латентные сепаратисты“ у власти: почему Украина может потерять Одессу».

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