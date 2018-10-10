Украина

Есть доказательства причастности РФ: генерал раскрыл детали о взрывах на военных складах в Украине

После взрывов на 6 арсенале под Ичней компетентные органы заявили о возможных диверсиях. Именно об этом говорит тот факт, что детонация снарядов на складах в Черниговской области последовала за серией взрывов в разных частях арсенала.

К взрывам на складах с вооружением в Украине причастна Россия, считает бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, рассказавший «ФАКТАМ» подробности ЧП, ранее случившихся в Харьковской и Винницкой областях.

По его словам, в Балаклее диверсия была совершена при помощи ударного беспилотника. «Он дважды совершил атаку с воздуха, а потом полетел на базу. У россиян в это время проводились учения, там было близко, поэтому беспилотник смог подобраться к арсеналу под Харьковом», — заявил генерал.

«Его маршрут был проложен таким образом, чтобы обойти наши локационные средства и средства ПВО. Правда, маршрут был еще старым, так как некоторых сооружений, над которыми беспилотник делал „горку“ (поднимался над ними), в реальности уже нет», — добавил Романенко.

Что же касается ситуации в Калиновке, то, по мнению Игоря Романенко, там, скорее всего, были использованы наземные средства и диверсионные группы. «На это указывает то, что перед взрывами было обесточено несколько сооружений, в том числе и то, где находилась охрана. Это все указывает на диверсионный характер случившегося», — заявил генерал-лейтенант.

Полный текст интервью Игоря Романенко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генпрокурор Юрий Луценко заявил, что склад в Ичне не соответствовал требованиям военного времени, а его руководителя уволили в конце лета 2018 года.

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