Порошенко подписал важный для украинских заложников закон: что изменится

Украина

В Украине расширяют поддержку украинских заложников и членов их семей. Соответствующие изменения внесены в Госбюджет на этот год. Напомним, что ранее Минюст подготовил новый иск в ЕСПЧ против России относительно украинских политзаключенных.

Закон, вносящий изменения в основной финансовый документ, подписал президент Украины Петр Порошенко. Так, закон изменяет название бюджетной программы, новая редакция которой звучит так: «Меры по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и / или органами власти Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и территории Российской Федерации в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также поддержке указанных лиц и членов их семей, в том числе возмещении ущерба, связанного с их посещением, предоставление таким лицам и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплату государственных стипендий имени Левка Лукьяненко».

Сообщается, что указанные изменения позволят расширить направления использования бюджетных средств, связанных с социальной реабилитацией, оказанием медицинских и социальных услуг указанным категориям украинцев.

Также Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих». Документ позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Родины, и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым обладают члены семей лиц умерших в статусе военнослужащего.

Также расширен перечень оснований для получения единовременного пособия военнослужащими и предоставлено право на получение единовременного денежного пособия членам семей иностранцев и лиц без гражданства, погибших или умерших после увольнения со службы вследствие заболевания, ранения, контузии или увечья, полученных при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», визит координатора ОБСЕ Тони Фриша на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей после перерыва в год не принес особых результатов — ему не дали возможности пообщаться с украинцами, незаконно удерживаемыми боевиками.

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