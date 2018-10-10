Женя Кошевой рассказал, почему он стал лысым

Шоу-бизнес

Комик Евгений Кошевой, который резко высказался о ситуации с русским языком в Украине, больше известен как «Лысый из Квартала». Вот уже 17 лет он не меняет прическу. Актер побрился еще в 2001 году ради пародии на певца Александра Розенбаума. Как признается актер, именно лысина принесла ему популярность.

«Нет, я не болею, и все у меня растет. Просто вот уже 17 лет поддерживаю имидж. Я действительно был с волосами до 2001 года. А потом побрился и все. Можно сказать проснулся знаменитым после того, как впервые выступил в Киеве на сцене Октябрьского дворца. Однажды в 2005 году немного отрастил волосы, буквально на один сантиметр. Но сразу же сбрил. Дети никогда не видели меня с волосами», — рассказал Евгений Кошевой программе «Слава+» на радио Люкс ФМ.

Также комик признался, что серьезно взялся за свое здоровье. И всего за одну неделю смог похудеть на пять килограммов.

«Я обратился в мастерскую здоровья к диетологу-реабилитологу. Мне прописали очень удобную систему питания — ем все, пять раз в день. Вот только после семи вечера есть нельзя, и посоветовали небольшие физические нагрузки. Могу десять раз отжаться. Планка в 30 секунд — это для меня жестко», — открыл Кошевой секрет своего похудения.

На самом деле на такие радикальные меры актер пошел из-за спора. Пообещал коллеге из «Женского квартала» Насте Короткой, что 16 ноября влезет в свой старый концертный костюм.

Напомним, 35-летний Евгений Кошевой, родом из Алчевска Луганской области, является постоянным актером «Студии «Квартал 95». Также снялся в ряде комедий: «Служебный роман наше время», «8 первых свиданий», «Любовь в большом городе 3», «Слуга народа» и других.

Ранее, в интервью «ФАКТАМ» Евгений вспоминал, что волосы у него были русые. Сейчас, чтобы поддерживать прическу, ему приходиться бриться раз в три дня. Актер рассказывал, как уже много лет поддерживает свой имидж: «Полчаса перед зеркалом со станком и пеной— и прическа готова».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter