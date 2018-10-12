- 9:16 Ученые предупреждают о гигантском цунами, которое накроет Европу
- 9:12 Покров Пресвятой Богородицы: как привлечь в дом любовь, счастье и достаток
- 8:56 Патриарх Филарет: без Порошенко автокефалии не было бы
- 8:53 В 50 жизнь только начинается: Николь Кидман и Джулия Робертс беременны — СМИ
- 8:49 В России внезапно умер один из топовых военных начальников Путина
- 8:41 Почему возникает грыжа живота и как предупредить ее образование, — объясняет врач
- 8:20 Футбол на ТВ: где смотреть матч Лиги наций Хорватия — Англия
- 8:20 Украина заблокировала поставки сырья на два крымских завода
- 8:13 Буйные на воле: на Житомирщине пациенты психинтерната держат в страхе целое село
- 7:59 Рецепт настоящей грузинской аджики от любимого кулинара Вахтанга Кикабидзе
В сеть попало видео, как украинский воин уничтожил снайпера боевиков на Донбассе
На Донбассе украинский снайпер ликвидировал боевика, который «кошмарил» наших военных. Видео дуэли двух снайперов попало в сеть. Напомним, что в ночь на 9 октября пророссийские боевики обстреляли поселок Водяное недалеко от Мариуполя (Донецкая область) — были разрушены дома мирных жителей.
На записи слышен разговор украинских военных, один из которых говорит, что меткий боевик накануне убил мирного жителя, привозившего молоко нашим бойцам, а второй отвечает, что на вооружении у российских оккупационных войск — новые винтовки из России. «Вася, молодец», — говорит собеседник нашего снайпера, уложившего боевика. «Слава Украине», — отвечает тот.
Ликвидация русского снайпера в Донбассе.— Віталій Барабаненко (@baraban088) 10 жовтня 2018 р.
Есть, красавчик! Вася молодець. Слава Украине! pic.twitter.com/6P23LGFd28
Один из интернет-пользователей так прокомментировал размещенное в сети видео: «Заметьте: русскоговорящий, с прекрасным произношением Человек сказал „Слава Украине!“ Так что, федеральные российские ТВ-каналы все это время врали всему миру о притеснении русских в Украине? Не может быть! Надо сообщить Скобеевой (пропагандистке с российского ТВ. — Ред.)».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные жестко ответили на обстрелы боевиков — в зоне проведения операции Объединенных сил были уничтожены пятеро оккупантов и еще шестеро получили ранения.
А украинские позиции возле Гнутово обстреливал вражеский снайпер.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?