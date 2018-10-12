В сеть попало видео, как украинский воин уничтожил снайпера боевиков на Донбассе

Происшествия

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал боевика, который «кошмарил» наших военных. Видео дуэли двух снайперов попало в сеть. Напомним, что в ночь на 9 октября пророссийские боевики обстреляли поселок Водяное недалеко от Мариуполя (Донецкая область) — были разрушены дома мирных жителей.

На записи слышен разговор украинских военных, один из которых говорит, что меткий боевик накануне убил мирного жителя, привозившего молоко нашим бойцам, а второй отвечает, что на вооружении у российских оккупационных войск — новые винтовки из России. «Вася, молодец», — говорит собеседник нашего снайпера, уложившего боевика. «Слава Украине», — отвечает тот.

Ликвидация русского снайпера в Донбассе.

Есть, красавчик! Вася молодець. Слава Украине! pic.twitter.com/6P23LGFd28 — Віталій Барабаненко (@baraban088) 10 жовтня 2018 р.

Один из интернет-пользователей так прокомментировал размещенное в сети видео: «Заметьте: русскоговорящий, с прекрасным произношением Человек сказал „Слава Украине!“ Так что, федеральные российские ТВ-каналы все это время врали всему миру о притеснении русских в Украине? Не может быть! Надо сообщить Скобеевой (пропагандистке с российского ТВ. — Ред.)».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные жестко ответили на обстрелы боевиков — в зоне проведения операции Объединенных сил были уничтожены пятеро оккупантов и еще шестеро получили ранения.

А украинские позиции возле Гнутово обстреливал вражеский снайпер.

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