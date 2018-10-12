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В России внезапно умер один из топовых военных начальников Путина

8:49 12 октября 2018   527
Игорь Груднов
Инф. «ФАКТОВ»

В России внезапно умер командующий восточным округом войск национальной гвардии Игорь Груднов. 58-летний генерал-полковник в 2000 году получил Героя России за российско-чеченскую войну, в частности, за операцию в Грозном. Ранее сообщалось, что в Москве странно погиб полковник Службы внешней разведки.

РосСМИ, со ссылкой на сообщение Росгвардии, пишут, что топ-военноначальнику Путина «удалось значительно сократить масштабы браконьерства в дальневосточном регионе и вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов».

Генерал-полковник с октября 1999 года был начальником штаба, а затем и командующий группировкой «Север» на территории Чеченской Республики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, почему в Лондоне убили друга Бориса Березовского — экс-замгендректора «Аэрофлота» Николая Глушкова задушили накануне судебного заседания, где он собирался давать показания о связях российской авиакомпании со спецслужбами РФ.

Также сообщалось, что российский актер из сериала «Глухарь» Михаил Фатеев, которого обвинили в педофилии, покончил с собой, повесившись в СИЗО.

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