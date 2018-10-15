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Невероятно, но факт: ученые выяснили, что строгая диета делает талию толще
Диетологи все активнее выступают против строгих диет. Исследования специалистов Джорджтаунского университета (Вашингтон, США) доказали, что ограниченное питание провоцирует активность определенного гормона, способствующего… увеличению жировых отложений в области живота. Кроме того, этот гормон может также провоцировать сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления. Все это в конечном итоге со временем грозит диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы.
Исследования проводились на грызунах. Первая группа мышей сидела на диете с урезанной на 60 процентов калорийностью, а вторая питалась нормально. Через три дня вес грызунов из первой группы снизился, но у них начались проблемы со здоровьем: угасание ряда обменных функций, нарушение работы почек.
Когда животные вернулись к нормальному питанию, они быстро набрали вес, к тому же у них участилось сердцебиение. Спустя три месяца также обнаружилось, что у животных из первой группы появилось больше жировых отложений в области талии, чем было прежде. Это связано с тем, что голодающий организм запасал энергию: он не знал, когда получит еду в следующий раз, поэтому максимально накапливал жир после каждого приема пищи, считают специалисты.
Висцеральный жир опаснее обычного подкожного. Его чрезмерные накопления могут спровоцировать развитие сахарного диабета, обменных и гормональных нарушений, гипертонии, варикоза, остеопороза, атеросклероза и даже рака. Так что ученые советуют питаться рационально, а ни в коем случае не голодать и не сидеть на диете. Но вредно и переедать, есть слишком жирную пищу.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали советы врача, как правильно худеть.
Подготовила Мария ЗАВАДА
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