В Кремле признали серьезность проблемы с отсутствием воды в Крыму, — Тымчук

Украина

Ситуация с водообеспечением оккупированного Крыма приобретает угрожающий характер для промышленности и сельского хозяйства полуострова. Такой акцент сделали кремлевские эксперты в подготовленном анализе для президента России Владимира Путина.

Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, в подготовленном документе указывается, что в связи с прекращением водоснабжения через Северо-Крымский канал, все предпринятые Россией меры по стабилизации ситуации не дали должного результата и поставили под угрозу работу многих промышленных предприятий и сельского хозяйства полуострова.

В частности, в анализе говорится о том, что промышленные предприятия вынуждены не только снижать объемы производства, но и в ряде случаев полностью останавливаться. При этом, на продолжающих работу ведущих крымских предприятиях не соблюдается технологический цикл, который предусматривает забор больших объемов технической воды. А в случае продолжения работы этих предприятий в таком режиме, может произойти техногенная авария с большим количеством жертв среди персонала и местных жителей.

Российские аналитики указали на пересыхания пастбищ, из-за чего происходит быстрое уменьшение поголовья рогатого скота. Из-за отсутствия должного полива около 60−65% урожая овощных и фруктовых культур гибнет.

Это влечет за собой дополнительные затраты на доставку продовольствия с материковой части. Вследсвие этого значительно повышаются розничные цены. А это, в свою очередь, вызывает недовольство крымчан и может привести к протестам среди местного населения.

«В случае не урегулирования в ближайшей перспективе вопроса водообеспечения Крыма в промышленных масштабах, существует большая вероятность возникновения неконтролируемых чрезвычайных происшествий в виде дальнейших техногенных катастроф, вспышек различных заболеваний среди населения и скота, а также общей дестабилизации экологической ситуации», — такой вывод российских аналитиков приводит Тымчук.

Он также отмечает, что группа экспертов из минобороны России, которая изучала причины и последствия аварии в Армянске, подтвердила версию о нарушении технологического цикла на заводе «Крымский титан» из-за нехватки необходимого объема технической воды.

«В связи с этим, в кругах высшего руководства РФ все чаще звучит мысль о том, что: «если вопрос по Украине не удастся решить в 2019 году политическими методами (выборы президента и выборы в ВР Украины), а именно установления в Украине пророссийской власти, то его все равно надо будет решить любым другим способом, возможно, военным», — цитирует россиян руководитель «ИС».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после аннексии Крыма новой «властью» массово уничтожаются виноградники Судакской долины, что ставит под угрозу существование винодельческой отрасли на полуострове. Часть крымских виноградников пострадали от химатаки в Армянске.

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